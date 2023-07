I Maneskin all’Olimpico sono dark: camicia trasparente per Damiano, minidress stringato per Victoria I Maneskin hanno conquistato lo Stadio Olimpico. Look total black coordinati, per la seconda data romana del tour.

A cura di Giusy Dente

I Maneskin hanno conquistato l'Olimpico di Roma con due date sold-out: erano in 60mila al concerto di venerdì 21 luglio, due ore di musica con tutti i successi del gruppo. Ora la band si deve preparare per altre due esibizioni importanti: saranno a Milano il 24 e 25 luglio e anche qui si prevede il pienone. "Sempre stato un chiodo fisso un palco del genere. Grazie per avermi permesso di arrivare qui" ha detto commosso Damiano, il frontman. Dopo l'Italia, volerà assieme a Ethan, Victoria e Thomas alla volta di Giappone, Canada e Stati Uniti.

Maneskin a tutto rock

Musica e stile, tutto nei Maneskin è rock allo stato puro e nel live la band ha trovato la sua dimensione ideale, quella che permette di entrare in connessione col pubblico e far esplodere le emozioni. Sul palco la band dà il massimo. I fan amano la loro energia travolgente, la carica che mettono in ogni esibizione. E sono abituati ai look sempre audaci dei quattro componenti.

La band è icona di uno stile libero dalle convenzioni e dagli stereotipi. Sin dall'inizio, hanno trovato anche nell'abbigliamento (unico e riconoscibile) un punto di forza, un modo per comunicare. Per loro, dietro l'outfit c'è un messaggio di libertà oltre le etichette sociali, gli obblighi e le costrizioni, per essere realmente se stessi in ogni momento.

I brand a cui hanno affidato la loro immagine hanno sempre rispecchiato questi ideali: prima Gucci (con la direzione creativa di Alessandro Michele) poi anche Roberto Cavalli di Fausto Puglisi (che ha firmato i look della tappa di maggio a Copenaghen del Loud Kids Tour).

I Maneskin in versione dark

I Maneskin anche stavolta hanno coordinato i loro look all'insegna del nero. Il dark è il mood che hanno abbracciato più spesso, ma reinterpretandolo in modi sempre diversi e nuovi: all'insegna delle trasparenze, con pizzo e merletti, declinandolo in stile bondage. Stavolta Damiano ha puntato su una camicia nera asimmetrica e trasparente abbinata a pantaloni gessati con cintura sottile in vita. Pantaloni di pelle per Ethan e Thomas e mini dress stringato per Victoria, con stivaletti dal tacco alto.