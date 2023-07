Victoria dei Maneskin a Berlino con Damiano indossa gli shorts stringati: il micro bikini diventa top Victoria De Angelis ha organizzato una vacanza a Berlino con Damiano David e altri amici e ne ha approfittato per sfoggiare un look rock e sensuale con hot pants e micro bikini: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin si stanno godendo il meritato riposo dopo gli ultimi anni trascorsi alle prese con viaggi, tour mondiali e performance super rock. Certo, di recente si sono esibiti al Glastonbury con la loro solita grinta, ma ora sono tornati in vacanza e non esitano a documentare tutto sui social. Victoria De Angelis e Damiano David, in particolare, sembrano essere inseparabili da quando il cantante ha detto addio a Giorgia Soleri e del loro gruppo di amici fa parte anche Martina Taglienti, la modella con cui era stato paparazzato poco prima dell'annuncio ufficiale della rottura. Ora i due sono volati a Berlino ma è stata soprattutto la bassista ad attirare le attenzioni dei fan.

Gli hot pants rock di Victoria De Angelis

Quale migliore città di Berlino per darsi alle follie notturne e alla vita mondana? Victoria dei Maneskin lo sa bene ed è per questo che ha organizzato una vacanza nella capitale tedesca con gli amici, Damiano compreso. Per la prima serata tra locali e bar ha sfoggiato un look che non poteva passare inosservato. Così come sui palcoscenici internazionali più ambiti, anche nella vita privata dà spazio all'audacia. La bassista ha infatti seguito il trend degli hot pants con un paio di pantaloncini cortissimi, per la precisione un modello di pelle total black a vita bassa e con delle sensuali stringhe al posto dei bottoni che ha lasciato in mostra sia gli addominali che le gambe.

Victoria con hot pants e bikini

Victoria indossa il bikini per uscire

Per completare il tutto Victoria non ha scelto la classica t-shirt, ha preferito il reggiseno a triangolo di un bikini, trasformandolo in un vero e proprio top. Naturalmente è un modello micro che copre giusto i capezzoli, è decorato con borchie e stelle sul seno e va annodato dietro al collo. Non sono mancati i dettagli punk, dagli stivaletti neri col tacco ai guantini da motociclista, fino ad arrivare al choker con gli spuntoni metallici. La bassista ha poi indossato degli occhiali da sole scuri nonostante fosse notte, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti legati in una coda di cavallo messy. Insomma, anche in vacanza Victoria non rinuncia alle provocazioni ed è proprio per questo che i fan la amano.