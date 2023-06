I Maneskin conquistano Glastonbury: Victoria in minidress blu elettrico, Damiano con la gonna-pantalone I Maneskin hanno realizzato un sogno: suonare al Festival di Glastonbury. Sul palco (e fuori) hanno infiammato la folla con look in perfetto stile rock.

A cura di Beatrice Manca

L'estate è la stagione dei festival musicali e nel Regno Unito si è appena concluso uno dei più famosi al mondo: parliamo di Glastonbury, che quest'anno ha radunato sul palco artisti del calibro di Blondie, Cat Stevens e Elton John. Non sorprende che i Maneskin sognassero di andarci da anni: quest'anno hanno avuto la loro occasione e hanno stregato il pubblico con la loro energia e il loro stile, presentandosi in blu elettrico.

Damiano David con la gonna pantalone

Mentre in Italia impazza ancora il gossip sulla fine della storia tra Damiano David e Giorgia Soleri, il frontman dei Maneskin si scatena sul palco per il pubblico del Glastonbury: ha indossato una blusa nera con fiocco al collo (tolta a metà esibizione) e un paio di pantaloni oversize blu elettrico larghi abbastanza per simulare una gonna. Il look è una creazione custom di Gucci.

Damiano David in custom Gucci

I look dei Maneskin a Glastonbury

Il gruppo, come sempre, è salito sul palco con outfit coordinati sui toni del blu elettrico e del nero: Victoria de Angelis ha scelto un miniabito effetto vinile completato da stivali cuissard e calze velate nere, mentre Thomas Raggi, in modo speculare, ha indossato una camicia blu con pantaloni di pelle neri.

I Maneskin a Glastonbury

Durante il giorno il gruppo ha sfoggiato look più rilassati, con jeans a vita bassa, canottiere e maglie trasparenti. Come Coachella, anche Glastonbury ha una sua estetica molto riconoscibile, fatta di dettagli folk, jeans, stivali. Un mix tra grunge e hippie, ma in chiave contemporanea. "È stato pazzesco", hanno scritto i Manesik su Instagram al termine del Festival: ormai sono definitamente nella storia del rock.