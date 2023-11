I Maneskin volano in Australia: Victoria De Angelis in minidress trasparente per il primo concerto I Maneskin hanno dato il via ai live del RUSH! World Tour in Australia e Victoria De Angelis ha dato l’ennesima prova di essere la più audace della band: ecco il look trasparente che ha sfoggiato sul palco.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sono volati in Australia per la prima volta dall'inizio della loro carriera, lo hanno fatto per alcune tappe del RUSH! World Tour che già li ha visti registrare il sold-out praticamente in ogni parte dell'America e che ora prova a conquistare anche il pubblico oltreoceano. Dopo alcuni giorni di riposo essenziali per riprendersi dal jet-leg, i quattro hanno dato inizio ai live, infiammando i migliaia di spettatori con la loro grinta. La più audace della band? Ancora una volta è stata Victoria De Angelis, che sul palco ha lasciato spazio all'effetto vedo-non vedo con un minidress completamente trasparente: ecco i dettagli dei suoi sensuali look australiani.

L'abito trasparente di Victoria

La prima tappa australiana dei Maneskin è stata quella a Brisbane ed è proprio lì che Victoria ha osato con un look che lasciava ben poco spazio all'immaginazione. Seguita dallo stylist Michele Potenza come il resto della band, la bassista ha indossato un minidress firmato Fancì Club, un modello in delicata seta trasparente dalla silhouette aderente, decorato con delle ruches a forma di fiore intorno al collo e sui lati della gonna corta. Il tessuto sottilissimo lasciava intravedere chiaramente i tanga sgambati in tinta, rivelando anche l'assenza del reggiseno. Niente copricapezzoli dalle forme più svariate, questa volta la bassista ha lasciato il seno completamente nudo.

Victoria in Fancì Club

I cuissardes western di Victoria

A completare il tutto non potevano mancare delle calzature dall'animo rock. Victoria ha abbinato il minidress a un paio di stivali su misura firmati Gianvito Rossi, per la precisione un modello cuissardes dallo stile western in vinile lucido nero, con una fibbia borchiata sul lato e il tacco largo non troppo alto.

Victoria con stivali di Gianvito Rossi

Durante il secondo live, quello a Sidney, la bassista ha riciclato le scarpe abbinandole a body tempestato di cristalli, collant velati e sciarpa realizzata con pon-pon di pelliccia pink. Sui social, inoltre, ha posato completamente nuda col basso sulle parti intime, dando l'ennesima prova di non aver paura della possibile censura social. Insomma, Victoria è la diva irriverente dei Maneskin e in Australia sta dando il meglio di lei.