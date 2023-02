I Maneskin riportano a Sanremo la forza del rock’n’roll: Victoria osa con body e calze strappate Forti di un successo internazionale, i Maneskin tornano “a casa” sul palco dell’Ariston: stessa energia, nuovi look.

A cura di Beatrice Manca

Dopo un successo internazionale e un nuovo album fresco d'uscita, i Maneskin tornano al Festival di Sanremo, il palco che li ha consacrati a fenomeno globale. Dopo la loro vittoria nel 2021 con Zitti e Buoni, la band romana è tornata all'Ariston lo scorso anno in veste di ospite e quest'anno torna a riprendersi il palco, con la stessa energia di sempre e un nuovo stile: giacche in pitone e pantaloni neri. La più rock è sempre Victoria che non ha paura di osare con un body che sembra un costume da bagno e calze a rete ‘smagliate' ad arte.

L'evoluzione di stile dei Maneskin a Sanremo

Erano arrivati al Festival come giovane promessa delle scuderie dei talent e ne sono usciti come vincitori assoluti: hanno conquistato il pubblicato con l'energia della loro musica e uno stile provocatorio e rock'n'roll, fatto di trasparenze, pantaloni a zampa e tacchi. Quell'anno a vestirli era Etro, che aveva giocato con tutine nude, corsetti e pantaloni di pelle anni Settanta.

I Maneskin in Etro nella serata finale del Festival di Sanremo 2021

L'anno dopo erano tornati sul palco in total black, con look firmati Gucci, sfoggiando dettagli bondage: Damiano portava legato alla cintura un gioiello sex toy, dettaglio che li confermò maestri della provocazione e paladini dell'amore libero.

I Maneskin a Sanremo 2022

Ogni apparizione sul palco dei Maneskin – e ormai sono moltissime, in tutto il mondo – è una performance in cui gli abiti svolgono un ruolo importantissimo: audaci e provocatori, non hanno mai smesso di far rivoluzione.