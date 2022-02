Maneskin, Damiano con un sex toy alla cintura: anche a Sanremo provoca e rompe i tabù I Maneskin sono stati i super ospiti della prima serata di Sanremo 2022. Hanno sfoggiato un look total black coordinato e Damiano ha indossato un accessorio particolare: un gioiello-sex toy.

I Maneskin hanno infiammato il palco dell'Ariston nella prima serata della kermesse. La band è tornata a Sanremo a distanza di un anno dalla vittoria. Da quel momento per i quattro tutto è cambiato radicalmente e il 2021 è stato un anno ricco di successi: il trionfo all'Eurovision, l'apertura del concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, il Tonight Show di Jimmy Fallon, l'iHeartRadio ALTer Ego, il Saturday Night Live. Ad aprile canteranno al Coachella in California, ma prima hanno mantenuto la promessa fatta ad Amadeus un anno fa e hanno regalato al pubblico sanremese due dei loro brani più famosi. Per l'esibizione hanno scelto un look genderless e rock, con un dettaglio particolare.

Maneskin, la band dallo stile rivoluzionario

La band è salita sul palco dell'Ariston a distanza di un anno: nel 2021 su quello stesso palco avevano trionfato con Zitti e buoni, brano che ha permesso loro di lanciarsi in un'avventura europea prima ed americana dopo. Il loro successo, infatti, ormai è andato ben oltre i confini nazionali. Dalla loro parte i Maneskin non hanno solo un grande talento, ma anche una forte riconoscibilità: lo stile è ciò che li rende davvero unici nel panorama musicale.

Con ciò che indossano vogliono esprimere i valori in cui credono: libertà, prima di tutto. Per questo non c'è distinzione tra maschile e femminile, il loro abbigliamento è genderless. Dai corsetti ai tacchi, dalla gonna allo smalto fino al body: hanno indossato di tutto pur di esprimersi contro ogni stereotipo o imposizione sociale.

I Maneskin a Sanremo 2022

I Maneskin hanno sfoggiato a Sanremo 2022 un look coordinato in total black firmato Gucci. Spencer in raso per Victoria con copricapezzoli in pelle nera, pantaloni e camicia in tulle con ruches per Ethan e top abbinato a giacca con anelli sulle maniche per Thomas. Damiano invece è salito sul palco con una tuta in raso in stile anni Settanta con revers a lancia, cintura in tessuto e stivali in vernice. A completare il suo look diversi gioielli: anello in argento con lettera D, un chocker in pelle nera con teste di leone in metallo, collane e orecchini GG con cristalli pendenti.

Il dettaglio nel look di Damiano a Sanremo

Damiano aveva, attaccato alla cintura, un pendente provocatorio. Si tratta di un oggetto appartenente alla Gucci Love Parade, una collezione di Alessandro Michele nata all'insegna della fluidità del genere. Durante la sfilata, infatti, i modelli hanno sfilato in passerella con dei sex toys trasformati in gioielli. Proprio quella collana dall'estetica fetish a forma di sex toy, il cantante l'ha messa alla cintura, simbolo della lotta ai tabù e agli stereotipi: impossibile che passasse inosservata!