Diletta Leotta body con leggings nude e abito “strappato” per il ritorno in tv sul palco di “Forte e Chiara”

A cura di Annachiara Gaggino

Diletta Leotta è stata ospite della seconda puntata di Forte e Chiara, il programma di Chiara Francini in onda su Rai 1. Nella serata di ieri sono intervenuti, oltre alla conduttrice di DAZN, anche Mara Venier, Tullio Solenghi, Rocco Siffredi, Giovanna Botteri e Paola Iezzi. Nel suo one woman show, l'attrice porta in scena la sua vita, dall'infanzia, all'adolescenza fino al successo, senza tralasciare dispiaceri e delusioni.

Il look sparkling di Diletta Leotta

Per la prima serata di Rai 1, Diletta Leotta ha scelto un look luccicante. La conduttrice sportiva ha optato per due look firmati AndreAdamo: il primo era un abito aderente color carne, a spalle nude e caratterizzato da applicazioni di lembi di tessuto decorati da cristalli abbinato a una parure composta da collana e bracciale dorati; il secondo outfit, invece, era un modello della collezione Primavera/Estate 2023, composto da un body tempestato di strass, sempre sui toni del nude, indossato con un paio di leggins dello stesso colore.

Il colletto e le maniche del capo ricordavano la forma di una camicia, vestibilità leggermente oversieze nella parte superiore diventava più aderente sulla vita, dalla scollatura si intravedeva un altro body indossato sotto. Le mise scelte erano in pieno stile AndreAdamo, celebre per i suoi look second skin e i capi cut-out.

AndreAdamo, brand amato dalla migliore amica di Diletta Leotta

Tra gli affezionati del marchio italiano anche la migliore amica della conduttrice, Elodie. Durante la Fashion Week milanese di settembre la cantante sedeva in prima fila alla sfilata dello stilista, accanto al fidanzato Andrea Iannone.

La pop star è stata una delle prime a credere nel suo talento e, raggiunta dai microfoni di Fanpage.it ha affermato: "Con Andrea (Adamo n.d.r) ci siamo incontrati nel 2020, quando lanciò la sua prima collezione di maglieria e ci siamo scelti. Lui è stato uno dei primi designer con cui ho lavorato a stretto contatto dopo Versace. Ricordo che indossando i suoi abiti ho capito l'amore che lui ha per il corpo femminile". Non è un caso che anche la sua migliore amica, Diletta Leotta, lo abbia scelto. Sembra che Elodie sarà la damigella d'onore alle nozze della presentatrice in programma per giugno alle Isole Eolie.