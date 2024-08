video suggerito

Diletta Leotta in total pink: il completo dell’estate è con shorts e giacca cropped Diletta Leotta è stata la madrina di una corsa nautica sul lago di Como: la conduttrice di Dazn sceglie un tailleur estivo sui toni del rosa che esalta l’abbronzatura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Con l'inizio della nuova stagione del campionato di Serie A, anche Diletta Leotta è tornata sui campi di calcio. Per la conduttrice è stata un'estate davvero speciale: a giugno ha sposato il calciatore Loris Karius, da cui ha avuto una figlia, Aria, che lo scorso 16 agosto, stesso giorno della mamma, ha compiuto un anno. La famiglia, in queste settimane senza calcio, si è goduta un po' di relax al mare tra Ibiza e la Sicilia, terra d'origine di Leotta. Durante il weekend appena trascorso, è stata la madrina d'eccezione dell'E1 Lake Como GP, il primo campionato al mondo di imbarcazioni da regata elettriche, che ha visto tra gli ospiti internazionali anche il tennista Rafael Nadal e l'attore Will Smith. Per l'evento con vista sul lago di Como, Diletta Leotta opta per un completo total pink.

Il tailleur estivo di Diletta Leotta

Il completo dell'estate 2024 è cropped. Lo abbiamo già visto indossato dalla regina Letizia di Spagna e ora Diletta Leotta riprende questa tendenza fresca e contemporanea che reinterpreta il classico tailleur senza perdere l'eleganza tradizionale del competo. Il modello sfoggiato dalla conduttrice per l'evento sul lago di Como è composto da un blazer rosa a quadri con sfumature bianche cropped, quindi con le maniche legger oversize e stretto all'altezza della vita. Al blazer si abbina un paio di short a vita alta dalla stessa texture. Il tailleur è firmato MSGM e viene venduto sul sito del brand a 850 euro.

Il look è completato da un top bianco anche questo cropped, che si intravede dai revers della giacca e riprende il bianco del completo. A ultimare l'outfit, da un paio di sandali neri con tacco firmati Gianvito Rossi. Si tratta del modello Ribbon Stiletto in vendita a 750 euro sul sito del brand italiano: un sandalo chic perfetto anche per gli outfit più colorati.

