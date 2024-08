video suggerito

Il tailleur da avere in estate è con la giacca crop (come quello di Rania di Giordania) Rania di Giordania è tornata in pubblico, dando l’ennesima prova di essere un’indiscussa icona fashion: ecco qual è il tailleur da avere in estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Le Royal Family d'Europa si stanno preparando per le ferie ormai alle porte, anche se al momento continuano a essere impegnati con gli ultimi eventi istituzionali di stagione. Se da un lato Letizia di Spagna e Charlene di Monaco sono volate a Parigi per le Olimpiadi, dall'altro Rania di Giordania è rimasta in patria, tornando ad apparire in pubblico durante un appuntamento importante: la visita all'Al-Hussein Cancer Center, dove è stato inaugurato un nuovo centro per la radioterapia. Ne ha approfittato per dare l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona di stile: ecco qual è il tailleur da avere in estate durante gli appuntamenti formali.

I tailleur da avere in estate sono quelli delle reali

Dimenticate i soliti tailleur rigorosi con giacca e pantaloni classici coordinati, il trend del momento è quello di rivisitare il tradizionale completo mannish in chiave glamour, soprattutto in estate quando il caldo rende quasi un'impresa impossibile rimanere per un'intera giornata in tenuta formale. Le reali (o ex reali) d'Europa stanno dando delle lezioni di stile super fashion sulla questione: dopo Meghan Markle con il suo coordinato di lino con il gilet maxi al posto del blazer, ora è arrivata anche la regina Rania di Giordania a "sfidarla". Per l'evento ufficiale delle ultime ore ha seguito il trend della giacca crop con un modello doppiopetto in grigio scuro firmato COS.

Rania di Giordania in COS

Quanto costa la borsa griffata di Rania di Giordania

La regina Rania di Giordania ha abbinato la giacca corta a un paio di pantaloni coordinati, per la precisione un modello palazzo alla caviglia e con l'elastico in vita a contrasto in bianco sempre di COS.

Borsa Bottega Veneta

Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo il tocco griffato: la sovrana ha infatti abbinato il tailleur a una borsetta intrecciata total white, la Jodie bag di Bottega Veneta da 2.400 euro. Capelli sciolti e perfettamente in piega, make-up appena accennato e fascino da vendere: ogni volta che Rania appare in pubblico riesce sempre a dare del filo da torcere in fatto di stile alle colleghe reali di tutta Europa.