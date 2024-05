video suggerito

Rania di Giordania è una dark lady: il tailleur da avere per l’estate è quello coi bermuda over Il tailleur da avere per l’estate 2024? Quello con i bermuda over. A lanciare il trend è stata la regina Rania di Giordania, apparsa super glamour durante un recente evento pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Rania di Giordania è una delle regine più glamour d'Europa e lo dimostra ogni volta che appare in pubblico durante degli eventi istituzionali legati al suo paese, in occasione dei quali sfoggia degl incredibili look sofisticati e all'ultima moda. Nelle ultime ore è riuscita ancora una volta a dare il meglio di lei in fatto di stile: non solo non ha deluso le aspettative dei fan più fashion, ha anche anticipato una delle tendenze che di sicuro spopoleranno durante l'estate 2024. Di cosa si tratta? Del classico tailleur mannish ma rivisitato in chiave sbarazzina con dei bermuda oversize al posto dei pantaloni lunghi: ecco tutti i dettagli del suo nuovo outfit total black da dark lady.

Rania di Giordania riscrive la moda mannish

Nelle ultime ore si è tenuta la cerimonia di laurea dell'IAA Class of 2024 e Rania di Giordania ha voluto presenziare, tenendo un discorso motivazionale rivolto a tutti coloro che quest'anno hanno raggiunto l'importante traguardo. Naturalmente non ha rinunciato allo stile, anzi, ha addirittura lanciato la moda must della prossima estate. Ha puntato tutto sul nero sfoggiando un blazer asimmetrico di A.L.C. con un unico bottone laterale e un dettaglio plissettato che esce dallo spacco sul fianco. A cosa lo ha abbinato? Niente pantaloni lunghi o pencil skirt, ha preferito dei bermuda oversize, per la precisione quelli con dei lacci sugli orli della collezione maschile di Dior.

Bermuda Dior

Le pumps trasparenti della regina Rania

Chi ha detto che la moda mannish non è l'ideale per mettere in risalto la propria femminilità? Rania di Giordania ha dimostrato il contrario e non solo perché ha indossato i bermuda da uomo con una giacca chic e sofisticata, ha completato il look dark con un paio di tacchi a spillo iper sensuali.

Pumps Tom Ford

Ha sfoggiato dei décolleté di Tom Ford in tessuto nero trasparente, col tacco a spillo e la punta metallica pink. Capelli sciolti ma con i ciuffi frontali tirati all'indietro, orecchini gold maxi e make-up dai toni naturali: la regina giordana è un'icona fashion contemporanea e super chic anche quando "ruba" qualche capo dal guardaroba maschile.