Rania di Giordania, la borsa da avere in primavera è la pochette con lo scrunchie incorporato Rania di Giordania ha partecipato a una serata di Ramadan con le donne di Jerash e ne ha approfittato per sfoggiare un look chic e glamour. L’accessorio destinato a diventare un must? La sua pochette con lo scrunchie incorporato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Le Royals d'Europa vengono considerate a tutti gli effetti delle icone fashion a livello internazionale e lo dimostrano ogni volta che appaiono in pubblico durante degli eventi ufficiali legati alla loro corona. Rania di Giordania, ad esempio, è tra le regine più chic e sofisticate al mondo, tanto da dettare legge in fatto di mode e tendenze in ogni stagione. Nelle ultime ore, ad esempio, è volata a Jerash per incontrare le donne del luogo e trascorrere con loro una serata di Ramadan: ecco l'accessorio originale che ha sfoggiato e che sembra essere destinato a diventare il must della prossima estate.

Il look etnico di Rania di Giordania

"È stato un piacere trascorrere questa serata di Ramadan tra le donne affettuose e sincere di Jerash", sono state queste le parole usate da Rania di Giordania per descrivere sui social l'evento a cui ha partecipato. Dopo l'abito da diva in seta dark, questa volta ha preferito un look etnico. Ha infatti indossato un maxi dress rosso e nero, un modello che cade dritto lungo la silhouette con lo scollo a V e le maniche ampie, tutto decorato righe di tessuto red contornate da fili di lurex. A completare il tutto non sono mancati i tacchi, per la precisione un paio di pumps nere con il cinturino sul collo del piede firmate Jennifer Chamandi.

Chi ha firmato la pochette-scrunchie della regina Rania

Ad attirare le attenzioni dei fashion addicted più incalliti è stata la borsa della regina Rania, una clutch rossa in velluto e satin firmata Elena Ghisellini. Si tratta della classica pochette con la patta ma a renderla unica è lo scrunchie, ovvero il classico elastico arricciato in stile anni '90 che è stato usato al posto del classico manico in pelle o di catena.

Borsa Elena Ghisellini

Scommettiamo che questo dettaglio dal mood vintage diventerà il must della primavera? La regina giordana ha dimostrato che, sebbene a primo impatto possa sembrare un accessorio casual, in realtà nasconde un animo chic, mixando alla perfezione eleganza e glamour.