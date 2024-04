Rania di Giordania, regina dark con l’abito di seta per il ricevimento ad Amman

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Rania di Giordania

Rania di Giordania è davvero una regina d'eleganza. La sua capacità di interpretare uno stile formale senza risultare mai banale anche nei look più minimal è davvero impeccabile. Pochi giorni fa ha indossato un abito tradizionale per un appuntamento istituzionale, riuscendo a renderlo contemporaneo ma senza svuotarlo del suo significato. Per ricevere Abdel Fattah El-Sisi, presidente egiziano, e la moglie ad Amman ha indossato un abito in seta dal tessuto davvero meraviglioso.

Rania di Giordania con la moglie del presidente egiziano ad Amman

Il look di Rania Giordania

Per il ricevimento diplomatico nella capitale giordana, Rania di Giordania era splendente in un abito midi dall'effetto tie-dye a collo alto in crepe de chine di seta lavata. Quest'ultimo è un particolare tessuto leggero, delicato e simil opaco, che spesso rende l'indumento increspato. L'abito è di Marques Almeida, un brand indipendente londinese fondato da due designer portoghesi, che si indossa con un cintura en pendant. Per quanto riguarda gli accessori, Rania di Giordania ha sfoggiato una clutch verde, il modello Lotus del brand Nuniz Cairo, venduta sul sito del brand a 256 euro.

Rania di Giordania con l'abito tie dye

A completare il look tutto sui toni scuri, Rania di Giordania ha indossato un paio delle sue scarpe preferite, che le abbiamo già visto in altre occasioni istituzionali: si tratta di un paio di pumps modello Romy 100 di Jimmy Choo, che costano 575 euro. Un bianco effetto vinile che si sposa perfettamente con il vestito tie-dye, che solo la sovrana poteva sfoggiare in un'occasione formale rendendolo quasi etereo.

Rania di Giordania