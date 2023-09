Rania di Giordania e il look pastello per l’autunno (con gli accessori griffati) La Regina ha incontrato i giovani imprenditori e ha pubblicato sui suoi canali social le foto della giornata. Tutti i dettagli del look.

A cura di Annachiara Gaggino

Rania di Giordania durante l’incontro

La Regina Rania ha incontrato i giovani imprenditori giordani al The Office business center, un centro business e spazio di co-working situato nel quartiere di Jabal Amman. La sovrana ha discusso con i ragazzi, che hanno condiviso le loro storie, oltre ai loro progetti che spaziano dall'arte alla nutrizione e al fitness, che includono lo sviluppo di app e di servizi di salute mentale. La moglie di Abd Allah II ha pubblicato una serie di foto sul suo profilo Instagram, che la immortalavano mentre parlava con i partecipanti.

Rania di Giordania durante l’incontro

I look della Regina per l'incontro

Rania di Giordania si è distinta per la sua consueta eleganza. La Regina ha presenziato all'incontro indossando una gonna azzurra midi in crêpe plissettata, caratterizzata da un taglio dell'orlo asimmetrico. Il capo è firmato dal marchio britannico Jospeh e si può acquistare per 395 euro. La regina ha deciso di abbinarci una camicia bianca a maniche corte a sbuffo del marchio svedese indipendente Bite, mentre la borsa verde pastello (uno dei colori della stagione) è del brand parigino Elleme, modello Madeleine; dello stesso colore anche la cintura firmata Loewe. Per le scarpe ha scelto delle décolleté bianco panna di Jimmy Choo, mentre gli occhiali da sole grigi sono della collezione Brunello Cucinelli x Oliver Peoples.