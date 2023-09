Rajwa “imita” la suocera Rania di Giordania: la principessa veste griffata con gli accessori pink Al Hussein di Giordania e sua moglie Rajwa‏ sono volati negli Stati Uniti per un impegno ufficiale. La principessa ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile, prendendo “ispirazione” dalla suocera Rania: ecco tutti i dettagli del suo look griffato.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese non è l'unica che riesce ad attirare le attenzioni dei media a ogni apparizione pubblica, anche i reali del resto d'Europa stanno diventando molto popolari, tanto da poter essere considerati veri e propri divi. Questa volta a far parlare di sé è stata la principessa Rajwa di Giordania, moglie del principe ereditario Al Hussein: i due si sono sposati la scorsa estate durante un matrimonio da sogno e ora sono alle prese con i primi impegni ufficiali da marito e moglie. Il dettaglio che non è passato inosservato? La principessa ha "imitato" sua suocera, la regina Rania, puntando tutto su degli accessori griffati super glamour.

Il look da lady di Rajwa di Giordania

Il principe Al Hussein e sua moglie Rajwa‏ sono volati negli Stati Uniti per incontrare i membri del Congresso a Capitol Hill, l'obiettivo? Consolidare i rapporti tra Giordania e America, dando così vita a un partenariato strategico. Al di là degli accordi politi ed economici, ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la principessa giordana, che ancora una volta ha dato prova di essere la perfetta erede fashion di sua suocera Rania. Per un evento tanto importante ha mixato glamour ed eleganza senza tempo, abbinando un top bianco e morbido con le maniche a tre quarti di Edeline Lee a una gonna scampanata total black, un modello a vita alta e lungo fin sotto al ginocchio firmato Dior.

La Phone Baguette di Fendi

La principessa di Giordania è icona glamour

A fare la differenza nel look di Rajwa sono stati gli accessori: così come la suocera regina, anche lei sembra avere la passione per la moda e per le griffe e non sorprende che abbia approfittato dell'apparizione pubblica per seguire alcuni dei trend più gettonati di stagione.

Slingback Fendi

Ha spezzato l'outfit black&white con un tocco di rosa, coordinando borsetta e scarpe. Ha sfoggiato l'iconica Phone Baguette di Fendi (1.250 euro) a delle adorabili slingback della Maison con il tacco alto e la punta decorata con la leggendaria doppia F in velluto tono su tono (980 euro). Capelli sciolti e ondulati, sorriso stampato sulle labbra e trucco appena accennato: la principessa di Giordania sembra essere destinata a diventare un'icona di stile a livello internazionale.