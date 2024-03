Rania di Giordania abbina l’abito tradizionale alla borsa braccialetto griffata Per una visita istituzionale in Giordania, la regina Rania ha indossato un abito tradizionale: lo stile impeccabile della sovrana le ha permesso di abbinarlo con accessori raffinati e azzeccati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Rania di Giordania

Rania di Giordania non rinuncia mai al glamour anche nelle occasioni istituzionali, mischiando look severi con outfit tradizionali. La forza del suo stile sta nel saper bilanciare influenze diverse riuscendo sempre a risultare impeccabile. L'abbiamo vista splendere in un abito etnico per i 25 anni di regno del marito Abdullah II, così come al gala indetto in suo onore. Per un incontro istituzionale con i membri della tribù Bani Sakher ha optato per un abito tradizionale, adatto all'occasione.

Rania di Giordania con il sovrano Abdullah II

L'abito tradizionale di Rania di Giordania

Per l'incontro con i membri della tribù Bani Sakher in Giordania, la regina Rania ha saputo unire il glamour unendo le tradizioni. Per l'occasione ha indossato un thobe tradizionale, nero ma con ricami floreali sul tessuto bianco sia sugli spacchi laterali sia sul décolléte, tipico della regione della Giordania e della Palestina. Un'occasione per sfoggiare con orgoglio le proprie tradizioni, rendendole sempre attuali.

Il thoub di Rania di Giordania

In un look incentrato su un abito così rilevante per la cultura locale, Rania di Giordania ha gestito con grande classe la scelta degli accessori. Per l'occasione ha optato per una borsa gioiello di Chloé, modello Nile Bracelet in pelle, che costituiva anche una sorta di bracciale da abbinare al look. La versione color verde petrolio scelta da Rania di Giordania costa 1522 euro. Per completare la mise ha indossato un paio di pumps verde oliva in pelle scamosciata dal tacco vertiginoso firmate Jennifer Chamandi.

Il look di Rania di Giordania

I capelli, raccolti in una coda, esaltavano gli orecchini a goccia in oro giallo 18 carati, corredati con perle Akoya e diamanti, firmati Wempe, modello che la regina di Giordania ama moltissimo e che costano 3.375 euro. Un look sobrio ma davvero impeccabile.