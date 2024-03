Quanto costa la pochette intrecciata di Rania di Giordania Rania di Giordania ha partecipato a una cerimonia ufficiale organizzata in suo onore e per l’occasione non ha rinunciato al glamour. Sapete quanto costa la sua pochette intrecciata? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Dopo aver reso omaggio al paese ospitante con un abito etnico a tema, Rania di Giordania è tornata a sorprendere cl suo stile. Ha preso parte a una toccante cerimonia nelle ultime ore: in occasione del Giubileo d'argento che celebra i primi 25 anni di regno del re Abdullah II, quest'ultimo le ha conferito la fascia e la medaglia da membro dell'Ordine del Rinascimento (Ordine del Gran Cordone Ingioiellato di Al Nahda). La regina si è distinta per il suo impegno e per il suo ruolo di primo piano nel progresso della società giordana e sui social non ha esitato a documentare tutto con dei post ad hoc. Quale migliore occasione di questa per lasciare spazio al glamour? Ecco cosa ha indossato e il dettaglio griffato nascosto nel look formale.

Perché la regina Rania ha ricevuto l'onoreficenza

Per la cerimonia ufficiale Rania di Giordania ha puntato tutto sull'eleganza ma non per questo ha rinunciato al glamour. Ha indossato un lungo abito a sirena con la gonna scampanata e le maniche lunghe, la sua particolarità? Un ricamo rosso fuoco che parte dalla scollatura a V e si allunga sul busto. Non sono mancati i tacchi a spillo e i capelli perfettamente in piega.

Rania di Giordania con il marito re

Nella didascalia del post la regina ha poi dedicato delle parole dolcissime al marito: "Sua Maestà, sono onorata di ricevere questo riconoscimento, ma non c’è onore più grande dell’essere al tuo fianco e nessuna responsabilità più grande della tua fiducia. Ho avuto la fortuna di trascorrere la mia vita con te, di essere la madre dei nostri figli e la tua compagna per tutta la vita. Sei un leader con una visione coraggiosa per il Paese, fermo nei tuoi principi e ispiratore nella tua fede. Eimarrò per sempre un soldato fedele nelle tue fila".

Rania di Giordania con l'abito a sirena

La borsa intrecciata di Rania è iconica

A fare la differenza nel look di Rania di Giordania è stata la borsa, una pochette total black firmata Bottega Veneta. Si tratta della Woven Faille Large Knot Clutch Bag, uno dei modelli iconici della Maison che, nonostante il tempo che passa, riesce a essere sempre glamour e sofisticata.

La borsa intrecciata di Bottega Veneta

A contraddistinguerla sono due diversi tratti distintivi legati alla griffe: il primo è la chiusura rigida a nodo, il secondo è il motivo a intreccio, ovvero una lavorazione introdotta negli anni '60 per rendere la pelle più resistente ma poi diventata il simbolo del brand. Attualmente la borsetta indossata dalla regina è disponibile solo sugli e-commerce di moda di lusso vintage a oltre 2.000 euro ma la variante moderna sul sito ufficiale di Bottega Veneta costa 3.500 euro.