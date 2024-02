Rania di Giordania veste griffata: quanto vale il nuovo look bianco e blu Rania di Giordania ha partecipato al Web Summit Qatar, approfittandone per dare il meglio di lei in fatto di stile. Ecco quanto vale il suo nuovo look griffato e bicolor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton potrà pure essere lontana dai riflettori a causa del periodo di convalescenza a cui è costretta dopo l'intervento all'addome, ma le Royals d'Europa sono riuscite a "rimpiazzarla" (almeno nei panni di icone fashion). Sono diverse, infatti, le regine e le principesse che le stanno facendo concorrenza in fatto di stile, lanciando mode e tendenze a livello internazionale a ogni apparizione pubblica. L'ultima ad averlo fatto è stata Rania di Giordania, apparsa a un evento istituzionale in versione iper griffata: ecco quanto vale il suo look black&white dall'animo bon-ton.

Gli accessori griffati di Rania di Giordania

Nelle ultime ore Rania di Giordania ha partecipato al Web Summit Qatar che si è tenuto a Doha e, oltre a tenere un discorso di fronte la folla, ha anche spopolato con il suo stile chic ed elegante. Ha lasciato a casa le maxi gonne a ruota sfoggiate in America e i completi in total denim indossati di recente, questa volta ha puntato tutto sulle griffe, lasciando senza parole i fashion addicted più incalliti.

Rania di Giordania al Web Summit Qatar

Ha mixato il bianco e il blu, dando vita a un look bicolor adorabile e glamour. Ha abbinato una gonna di lana al ginocchio dalla linea asimmetrica a un cardigan candido a costine e con i polsini a effetto camicia. La prima è firmata Fendi e costa 1.300 euro, il secondo è di Loewe e il suo prezzo è di 650 euro.

Gonna Fendi

Rania di Giordania non rinuncia ai tacchi a spillo

Per completare il tutto la regina ha seguito il protocollo reale: ha evitato di tenere le gambe nude, le ha coperte con un paio di collant scurissimi. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di décolleté neri e col cinturino sul collo del piede di Jennifer Chamandi, quanto costano?

Scarpe Jennifer Chamandi

Sugli e-commerce di moda di lusso vengono vendute a 670 euro. Capelli sciolti e leggermente ondulati, make-up dai toni naturali e fascino da vendere: Rania di Giordania è un'indiscussa icona di bellezza e di stile. In quanti prenderanno ispirazione dal suo outfit griffato per la primavera?