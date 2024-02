Rania Di Giordania vola in America: i look per il viaggio negli Stati Uniti Rania di Giordania ha fatto visita insieme al marito Abdullah II al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e alla vice Kamala Harris. Una visita di stato arricchita da una serie di look sobri ed eleganti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rania di Giordania

Rania di Giordania è volata a Washington DC per incontrare la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris. La regina, il cui stile elegante e iper curato è celebre in tutto il mondo, ha sfoggiato un tailleur bicolor sui toni del grigio e del nero e una mise da vera principessa contemporenea.

L'eleganza sobria di Rania di Giordania

La Regina Rania ha incontrato Kamala Harris, nell'ambito della più ampia visita dei sovrani di Giordania Abdallah II e la consorte. Rania di Giordania ha indossato un blazer bicolor in lana: una parte del tessuto era in gessato mentre l'altro materiale utilizzato era principe di Galles, lo stesso scelto anche per i pantaloni a quadri. Il completo fa parte della collezione dell'Autunno/Inverno 2022-2023 di Alexander McQueen.

La foto ufficiale alla Casa Bianca

A completare il look raffinato una maxi bag firmata Bottega Veneta modello Handle: la borsa in pelle nera con motivo intrecciato imbottito viene venduta a 3mila euro. Elegantissime anche le scarpe, un paio di pumps di Dior che riprendevano il tessuto del tailleur. Infatti, queste décolléte grigo sono rivestite in parte in lana, mentre la punta è verniciata in nero. Il modello viene venduto a 530euro.

Leggi anche Rania di Giordania vola in Irlanda: il suo maglione verde smeraldo è da avere in autunno

Rania di Giordania alla Casa Bianaca

Il look per la visita alla Casa Bianca

Dopo l'incontro con la vicepresidente Kamala Harris, i reali di Giordania si sono recati in visita ufficiale alla Casa Bianca, ricevuti dal Presidente Joe Biden e dalla First Lady Jill. Per questa occasione, Rania di Giordania ha sfoggiato un altro look sui toni del grigio polvere e del nero. La sovra, infatti, indossava un maglioncino abbottonato sui toni del grigio abbinato a una gonna ampia a vita alta nera. Anche in questo caso, il look era completato da un paio di semplici décolléte nere.