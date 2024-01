Il vestito di jeans di Rania di Giordania: il trend del total denim torna anche in inverno Credevate che la moda del total denim fosse solo primaverile ed estiva? Vi sbagliavate, in verità è perfetta anche per l’inverno e a dimostrarlo è Rania di Giordania col suo abito di jeans. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Le reali d'Europa possono ormai essere considerate vere e proprie icone fashion al pari delle star, tanto da riuscire avere un forte impatto sulle mode e sulle tendenze contemporanee con ogni loro scelta di stile. Ora che Kate Middleton è in convalescenza a causa dell'intervento all'addome a cui è stata sottoposta di recente, a prendere il suo posto non possono che essere le regine e le principesse del resto del continente. Con i loro look glamour fanno sognare i sudditi di tutto il mondo e non sorprende che alcuni dei capi sfoggiati diventino dei must-have. L'ultima ad aver sperimentato un "fenomeno" simile è stata Rania di Giordania col suo abito in denim: ecco tutti i dettagli.

La moda del total denim è perfetta per l'inverno

Di recente Rania di Giordania ha partecipato a un nuovo evento istituzionale e lo ha fatto con un look che non è passato inosservato. Ha fatto visita alla città di Aqaba in occasione di un incontro con i giovani e ne ha approfittato per lanciare il trend da seguire assolutamente in inverno, di cosa si tratta? Del total denim che, sebbene fino alla scorsa stagione sembrasse essere una moda esclusivamente primaverile ed estiva, ora si è rivelata perfetta anche per affrontare le temperature fredde. La regina all'evento si è presentata con indosso un adorabile abito di jeans, un modello destinato a diventare il must have del momento grazie al suo colore blu scuro.

Rania di Giordania in total denim

Chi ha firmato l'abito di jeans della regina Rania

Il vestito in total denim della regina giordana è firmato Isabel Marant: è una scamiciata con l'abbottonatura sul davanti, la gonna midi con pinces che valorizzano il punto vita e le maniche lunghe. Riesce a esaltare la silhouette con eleganza ma senza rinunciare al glamour, apparendo assolutamente perfetto per l'inverno grazie al suo lavaggio scuro.

Isabel Marant

Per completare il tutto Rania ha scelto un paio di tacchi a spillo, per la precisione delle pumps nere di Jimmy Choo, una borsa in pelle bianca di Anya Hindmarch e una collana in oro bianco e perle di Chaumet. In quante prenderanno ispirazione dalla sua proposta di stile per affrontare il freddo con un tocco fashion?