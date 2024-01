Rania di Giordania è regale in blu navy: sfoggia un look hippie ma con la borsa griffata Rania di Giordania ha incontrato le donne e le giovani di Wadi Musa e ne ha approfittato per sfoggiare l’ennesimo look glamour. Niente abiti da sera principeschi, ha preferito lo stile hippie ma senza rinunciare alle griffe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Non è una novità che le Royals d'Europa siano le più glamour al mondo ma, se fino a qualche tempo fa a dominare la scena fashion internazionale era solo la britannica Kate Middleton, ora a farle concorrenza sono arrivate le regine del resto del paese. Nelle ultime ore a incantare per bellezza e stile è stata Rania di Giordania che, sebbene stia affrontando un momento difficile a causa della guerra in Medio Oriente, non rinuncia alla passione per la moda, anzi, appare impeccabile e chic a ogni apparizione pubblica. Di recente ha incontrato le donne e le giovani di Wadi Musa, approfittandone per sfoggiare un adorabile outfit etnico ma dai dettagli griffati.

Chi ha firmato l'abito etnico di Rania di Giordania

Rania di Giordania è da sempre molto attiva sui social e non sorprende che abbia documentato la sua visita a Wadi Musa, dove ha incontrato un "gruppo di donne e giovani straordinarie" (come lei stessa ha dichiarato su Instagram). Per l'occasione ha puntato sul blu navy, nuance che da sempre viene associata alla formalità regale, anche se ha preferito evitare abiti da sera e accessori principeschi. Ha preferito puntare sullo stile hippie con un vestito firmato Sea. Si tratta di un modello a "sacchetto" con le maniche lunghe leggermente a palloncino, un taglio a V sul girocollo e la gonna alla caviglia con due spacchi laterali. La sua particolarità? È decorato all-over con fiori bianchi ricamati e cuciture in vista.

Rania di Giordania con l'abito Sea

Rania di Giordania e la passione per le griffe

A fare la differenza nel look di Rania di Giordania sono stati gli accessori che hanno aggiunto un ulteriore tocco sofisticato. La regina ha infatti puntato sul glamour di Bottega Veneta, abbinando l'abito etnico a una borsetta a spalla in pelle blu navy, per la precisione un modello multi pocket, ovvero con la classica zip e diverse tasche sul davanti.

Rania di Giordania con accessori Bottega Veneta

Sempre della stessa Maison, anche la cintura con cui ha segnato il punto vita: un laccio elastico in pelle bianca arricchito da una fibbia gold. Capelli raccolti in una coda di cavallo alta, orecchini scintillanti e trucco a effetto glow: la regina giordana non ha rivali in fatto di eleganza e nelle ultime ore ne ha data l'ennesima prova.