Rania di Giordania anticipa l’estate in total white: l’abito ha il corsetto incorporato

A cura di Valeria Paglionico

Mancano ormai poche settimane all’inizio delle vacanze dei reali d’Europa ma la loro agenda ufficiale è ancora piena di impegni istituzionali da portare a termine. È il caso di Rania di Giordania, che proprio nelle ultime ore ha partecipato ai QRAEE, i Queen Rania Awards for Excellence in Education, evento annuale organizzato dall’associazione benefica che porta il suo nome. Quale migliore occasione di questa per dare una piccola anticipazione del suo armadio estivo? Ecco il look total white chic e bon-ton a cui ispirarsi durante le prossime vacanze.

Chi ha firmato l'abito bianco di Rania di Giordania

La regina Rania di Giordania ha ufficialmente dato il via all’estate, lo ha fatto seguendo la mania del total white con un look che di sicuro detterà tendenza nelle prossime settimane. Dopoil tailleur dark ma con i bermuda, un vero e proprio must della bella stagione, ora ha puntato tutto su un maxi dress candido sui toni dell’avorio, un modello firmato Aje. con le maniche lunghe e a palloncino, lo scollo leggermente a V e una gonna morbida alla caviglia, la sua particolarità? Ha un corsetto “incorporato” realizzato con una serie di nastri in tinta che si allacciano intorno al punto vita, mettendolo così in risalto.

Abito Aje.

I tacchi a spillo della regina Rania

Nel look bianco di Rania di Giordania non sono mancati degli ulteriori accessori glamour coordinati. Ha indossato un paio di pumps nude col tacco a spillo di Malone Souliers e una borsa di Elena Ghisellini col manico a catena, aggiungendo un paio di occhiali da sole scuri in pieno stile diva firmati Saint Laurent.

Rania di Giordania in Aje.

Capelli sciolti e leggermente ondulati, make-up dai toni naturali che ha messo in risalto i lineamenti impeccabili del viso e sorriso stampato sulle labbra: la regina giordana ha dato l’ennesima prova di essere un’icona fashion dal fascino internazionale capace di influenzare mode e tendenze di stagione.