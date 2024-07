video suggerito

Letizia di Spagna con l’abito estivo dalla texture caleidoscopica all’evento a Palma di Maiorca Tornata dagli impegni istituzionali a Parigi per i Giochi Olimpici 2024, Letizia di Spagna ha preso parte a un ricevimento a Palma di Maiorca con il re Filippo VI. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Letizia Ortiz

Letizia di Spagna è tornata a Madrid dopo aver trascorso alcuni giorni a Parigi per l'inaugurazione delle Olimpiadi 2024. Dopo la cena di gala all'Eliseo, ospiti del Presidente Macron, lei e il marito Filippo VI hanno preso parte alla Cerimonia d'apertura seduti sugli spalti lungo la Senna: per quella occasione la regina ha riciclato un abito black and white floreale. Con loro erano presenti anche le due principesse di Spagna, Leonor e Sofia, in versione sportiva: le ragazze hanno fatto il tifo per gli atleti spagnoli, compresi i tennisti Rafael Nadal e Carlos Alcaraz, Chiusa la parentesi olimpica, i Reali di Spagna sono volati a Palma di Maiorca, sulle isole Baleari, per un evento di gala che chiudeva l'Atlàntida Mallorca Film Festival. Qui ha consegnato il riconoscimento Masters Of Cinema all'attore Michael Douglas, un omaggio alla carriera. In occasione del Ricevimento delle Autorità delle Isole Baleari e di una rappresentanza della Società delle Baleari al Marivent Palace di Palma di Maiorca, Letizia di Spagna ha sfoggiato un look estivo abbinato a sandali bassi.

Letizia Ortiz con il marito il re Filippo

Il look di Letizia di Spagna per il ricevimento alle Baleari

Letizia di Spagna conquista tutti con un abito dalla texture caleidoscopica sui toni dell'arancione firmato MAKSU, brand britannico con sede a Londra. Il modello Jane è midi a maniche corte e con scollo a V: è fluido e leggero, perfetto per le serate estive informali. Viene venduto a 240 euro sul sito del brand.

La regina Letizia in MAKSU

Il look è completato da un paio di sandali bassi modello Adeline in oro liscio intrecciato del marchio francese Sezane, un brand super chic e adatto per i look boho chic come quello indossato dalla regina. Il modello costa 155 euro sull'e-commerce del sito. La regina, accompagnata dal marito e dalla regina Sofia, ha avuto modo di intrattenersi con le autorità locali.