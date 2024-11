video suggerito

Rania di Giordania, la rivincita del nero: il nuovo look con ghette e borsa secchiello da 5mila euro Rania di Giordania è tornata ad apparire in pubblico e lo ha fatto con un nuovo look all’insegna del glamour. Ha puntato sul total black ma reinterpretandolo in chiave cool con ghette e borsa griffata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è rimasta a lungo lontana dai riflettori a causa della malattia ma a prendere il suo posto nel ruolo di icona fashion internazionale sono arrivate le Royals del resto d'Europa. È il caso di Rania di Giordania, che proprio di recente è tornata ad apparire in pubblico in una nuova versione super glamour che di sicuro farà tendenza nelle ultime settimane dell'autunno. La regina ha incontrato le donne della Business and Professional Women Association e per l'occasione ha rivisitato in chiave trendy il classico total black: ecco come ha reso chic e alla moda un "semplice" look nero.

La giacca-body di Rania di Giordania

La regina Rania di Giordania ieri ha incontrato le donne della Business and Professional Women Association e successivamente ha anche fatto visita alla torrefazione Bunni, ad Amman. Nonostante il micro tour richiedesse una certa praticità e comodità, è riuscita a trovare il modo di mixare glamour e stile cozy. Ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero ma senza rinunciare al suo animo cool: ha infatti abbinato un paio di leggings con le ghette lasciate in vista, accessorio in pieno mood anni '80, a una giacca-body. Si tratta di modello di Sportmax che all'apparenza sembra un blazer ma che in verità va infilato nei pantaloni, esaltando così la silhouette con sensualità e raffinatezza.

Rania di Giordania in Sportmax

La regina Rania ha una nuova borsa griffata

Nel look total black di Rania di Giordania non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour, primi tra tutti i vertiginosi tacchi a spillo declinati in versione pumps nere. A fare la differenza, però, è stata la nuova borsa.

Kalimero Bucket di Bottega Veneta

Da sempre appassionata di griffe, anche in questa occasione la regina non è riuscita a farne a meno: ha sfoggiato la Kalimero Bucket di Bottega Veneta, un adorabile secchiello in pelle nera a motivo intreccio che può essere portata con o senza tracolla. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 4.900 euro ed è disponibile anche in total white. Capelli sciolti e ondulati, orecchini a cerchio e make-up naturale: Rania riuscirà a dettare legge in fatto di stile con questo suo nuovo outfit?