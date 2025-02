video suggerito

Perché Rania di Giordania si è potuta vestire di rosa per incontrare il Papa in Vaticano Perché Rania di Giordania si è potuta vestire di rosa per incontrare Papa Francesco in Vaticano? Ecco il motivo per cui non era obbligata a seguire un preciso dress code. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La regina Rania di Giordania finisce spesso al centro dell’attenzione dei media grazie al suo stile sofisticato e moderno. Glamour, amante delle griffe e sempre sul pezzo in fatto di tendenze: la sovrana riesce a fare addirittura concorrenza all’icona fashion “reale” per eccellenza Kate Middleton. Lo ha dimostrato anche nelle ultime ore durante un viaggio in Italia, durante il quale ha avuto la possibilità di incontrare Papa Francesco. In occasione di un Summit mondiale sui diritti dei bambini, ha avuto accesso alle sale del Vaticano e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di look: ecco chi ha firmato l’abito rosa dall’animo bon-ton che ha indossato per l’incontro col pontefice.

Chi ha firmato l'abito rosa di Rania di Giordania

L’avevamo lasciata in giallo acceso per il compleanno del marito Abdullah II, ora ritroviamo Rania di Giordania in una nuova versione primaverile, ma questa volta in Vaticano. Per il World Summit on Children's Rights, evento che le ha permesso di incontrare Papa Francesco, ha puntato su un vitaminico rosa Barbie, colore che si preannuncia assolutamente perfetto per la bella stagione.

L'arrivo in Vaticano di Rania di Giordania

L’abito indossato dalla regina è firmato da Oscar de la Renta ed è un modello midi in misto lana con abbottonatura chemisier a scomparsa e maniche di pizzo traforato. Per completare il tutto la sovrana ha scelto pumps Dior in tinta e dei maxi orecchini a cerchio in oro bianco.

Rania di Giordania in Oscar de la Renta

Rania di Giordania non ha infranto le regole di dress code

Per quale motivo Rania di Giordania ha avuto l’opportunità di vestirsi colorata per l’incontro col Papa? Non si trattava di una tradizionale udienza papale, di una canonizzazione o di una messa speciale ma semplicemente di un Summit organizzato in Vaticano, evento che non implica un dress code tanto rigido come quando si ottiene un incontro col pontefice. Durante le udienze papali, invece, le donne, sovrane e principesse comprese, sono obbligate a vestirsi di nero, con le maniche lunghe e il capo coperto. L’unica eccezione viene fatta per le regine e principesse cattoliche (come Letizia di Spagna e Charlene di Monaco), a cui viene concesso il “privilegio del bianco”. Insomma, Rania non ha infranto nessun protocollo, anzi, si è distinta per l’ennesima volta col suo stile super glamour.