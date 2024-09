Il primo look autunnale di Rania di Giordania è con le righe (che sono il must di stagione)

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno 2024 è ufficialmente cominciato e le Royal Family di tutta Europa hanno ripreso regolarmente a lavorare, apparendo spesso in pubblico tra eventi ufficiali e appuntamenti formali. Le regine e le principesse sono quelle che più di tutte attirano le attenzioni dei media, soprattutto perché in ogni occasione sfoggiano dei look all'insegna del glamour che riescono a "dettare legge" in fatto di stile. A dare l'ennesima prova del suo animo fashion è stata Rania di Giordania, che proprio nelle ultime ore è volata in Canada per il One Young World Summit di Montreal, approfittandone per lanciare la stampa più trendy di stagione: ecco tutti i dettagli del suo completo in pieno stile autunnale.

Quanto vale il look autunnale di Rania di Giordania

Nelle ultime ore Rania di Giordania è intervenuta sul palco del One Young World Summit che si è tenuto a Montreal, in Canada, e per l'occasione ha sfoggiato il suo primo look autunnale. Per dare inizio alla nuova stagione ha puntato sull'eleganza di Fendi, indossando un completo marrone e blu. La giacca è crop, ha il colletto a camicia e due tasche con patta applicate sul petto (prezzo 2.200 euro), mentre il top è total blue, a girocollo e dalla silhouette fasciante.

Rania di Giordania al One Young World Summit

A fare la differenza è stata la gonna (sempre firmata Fendi), un modello midi dalla linea a tubino col drappeggio sul fianco, la cui particolarità sta nelle righe Pequin che la ricoprono all-over. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 1.750 euro. Nel look della regina non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps nere con un cinturino sul collo del piede di Jennifer Chamandi.

Rania di Giordania in Fendi

Le righe sono il must dell'autunno 2024

Con la sua scelta di stile glamour e chic Rania di Giordania è riuscita a lanciare una delle tendenze che si riveleranno tra le più gettonate dell'autunno 2024: quella dei capi a righe. Dopo aver spopolato per tutta l'estate in versione vitaminica e multicolor, ora la stampa rigata è tornata ma in una variante più sobria, ovvero in tinte più scure che si adeguano benissimo alle uggiose giornate autunnali.

Gonna Fendi

Che si tratti di una minigonna, di una giacca, di una pencil skirt o semplicemente di un top, non importa, l'unica cosa certa è che gli abiti a righe non possono mancare nel proprio armadio. In quante si ispireranno alla regina giordana per rendere questi primi momenti della nuova stagione ancora più fashion?