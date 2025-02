video suggerito

Rania di Giordania in giallo per il compleanno del re: anticipa la primavera con l'abito da 3mila euro Rania di Giordania si è servita dei social per augurare buon compleanno al marito Abdullah II. Quale migliore occasione di questa per brillare con un look dal sapore primaverile?

A cura di Valeria Paglionico

Le Royal Family d'Europa sono impegnatissime sul fronte professionale e, oltre ad apparire pubblicamente di fronte i riflettori durante gli eventi istituzionali, sono anche molto attive sui social, dove documentano con regolarità sia gli appuntamenti ufficiali che le ricorrenze importanti. Lo scorso 30 gennaio, ad esempio, il re di Giordania Abdullah II ha compiuto 63 anni e sua moglie Rania non ha potuto fare a meno di celebrare la data con un post di auguri. Quale migliore occasione di questa per brillare in giallo? Ecco tutti i dettagli del look glamour che ha anticipato la primavera.

Chi ha firmato l'abito giallo di Rania di Giordania

"Ogni anno sei il più caro ai nostri cuori. Buon compleanno! Per noi sei il mondo", questa sono le parole usate da Rania di Giordania per fare gli auguri social ad Abdullah II. I due sono sposati da 21 anni e a quanto pare sono ancora unitissimi e affiatati. Ad attirare le attenzioni dei media non è stato solo il dolce messaggio ma anche il look dal sapore primaverile sfoggiato dalla regina. Per lei niente tinte scure o neutre, ha preferito brillare in giallo vitaminico, anticipando così la bella stagione fatta di temperature miti e giornate soleggiate. Ha optato per un abito midi firmato Oscar De La Renta, un modello in misto lana con gonna scampanata, cintura in vita e fiocchetti romantici sulla scollatura. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 3.100 dollari, ovvero quasi 3.000 euro.

Abito Oscar De La Renta

Rania di Giordania con gli accessori griffati

A completare l'outfit vitaminico della regina Rania non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour in tinta. Ha abbinato il vestito a un paio di pumps gialle col tacco a spillo, per la precisione le Mary Jane Bellezza 105 di Aquazzura (695 euro), mentre per quanto riguarda la borsa ha optato per una tracolla Chanel vintage tempestata di paillettes sui toni del rosa, oro e bordeaux. Capelli sciolti e ondulati, gioielli gold a polsi e mani e sorriso stampato sulle labbra: Rania di Giordania sembra essere già proiettata in primavera e, stando a questo look, pare che durante la bella stagione punterà tutti sulle tinte accesse e luminose.