Il primo compleanno di Aria: per la figlia di Diletta Leotta festa in rosa e abitino da principessa Madre e figlia festeggiano il compleanno lo stesso giorno, il 16 agosto. Per la bimba, nata il 2023, i genitori hanno organizzato un party tutto rosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

È ancora tempo di festeggiamenti, in casa Leotta-Karius. La coppia è da poco convolata a nozze: la conduttrice e il calciatore, che stanno insieme dal 2022, si sono sposati il mese scorso, coronando così il loro sogno d'amore, celebrato in grande stile con amici e parenti. Poi sono partiti alla volta di una lunga luna di miele, chiaramente non da soli. Con loro c'era anche la piccola Aria, nata l'anno scorso. La bimba è venuta al mondo il 16 agosto, che è anche la data di nascita di Diletta Leotta.

La festa di compleanno di Aria

Doppia festa oggi, in casa Leotta-Karius. La primogenita della coppia compie un anno, mentre la conduttrice spegne 33 candeline. Entrambe, infatti, sono nate il 16 agosto. Per l'occasione, la mamma ha festeggiato allo scoccare della mezzanotte con gli amici e il marito. Per il party in suo onore, la festeggiata ha scelto un abito aderente nero con bretelline sottilissime e dettaglio cut out sul seno.

Poi tutte le attenzioni si sono riversate sulla bimba. Per lei i genitori hanno voluto un party curato in ogni minimo dettaglio, qualcosa che potesse celebrare degnamente la ricorrenza. Ecco quindi un allestimento total pink, con uina miriade di palloncini rosa e color champagne, un pannello con nome della piccola, una torta rigorosamente rosa a tre piani sormontata da un maxi fiocco. Rosa anche i dolcetti, dai cupcakes ai macarons, posizionati tra candelabri e fiori freschi; sullo sfondo un panorama da sogno. La baby festeggiata era una principessina, col suo abitino rosa, una nuvoletta in miniatura.