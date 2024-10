Quanto costa il dondolo orsetto nella camera di Aria, la figlia di Diletta Leotta e Loris Karius

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta sta vivendo un momento davvero magico della sua vita e non solo perché è impegnatissima dal punto di vista professionale. Oltre a essere la regina di Dazn e la conduttrice della nuova edizione de La Talpa (talent in arrivo prossimamente su Canale 5), si gode anche la quotidianità familiare col marito Loris Karius e la piccola Aria, la figlia nata dal loro amore poco più di un anno fa. Ieri sera, qualche ora prima di partire alla volta di uno degli stadi italiani in cui ha seguito il campionato di Serie A, la conduttrice ha dedicato una Stories proprio alla bimba, rivelando alcuni dettagli inediti della sua cameretta.

Il dondolo vintage nella camera di Aria

Già in passato Diletta Leotta si era mostrata alle prese con l’arredamento della stanza di Aria, rivelando sia le pareti “stellate” che i lampadari a forma di adorabili mongolfiere. Ora è tornata a farlo ma si è concentrata su alcuni dettagli inediti che nessuno conosceva. Ha fatto un primo piano sull’angolo con la maxi vetrata con vista su Milano, proprio dove ha posizionato il lettino della bimba. Ad attirare le attenzioni dei fan è stato soprattutto l’adorabile dondolo a forma di orsetto: è firmato Nanàn, fa parte della linea Tato ed è ricoperto di morbida ciniglia, il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 135 euro ed è perfetto per aggiungere un tocco vintage e dolce alla cameretta del bebè.

Il guardaroba luminoso in camera della bimba

Nel momento in cui Diletta ha realizzato lo scatto postato sui social, la piccola Aria era nella stanza e, a giudicare dai giocattoli e dai peluche sparsi disordinatamente sul pavimento, si stava godendo qualche ora di gioco. Adorabile con una tutina total pink e i capelli biondi sempre più lunghi, nella foto sta aprendo il suo mini armadio e inconsciamente ne ha rivelato un dettaglio inedito: all’interno è illuminato da led a luce fredda. Da grande erediterà la passione per la moda dalla mamma? L’unica cosa certa al momento è che viene immortalata sempre più spesso dai genitori sui social e i fan della coppia non potrebbero esserne più felice: la piccola non è forse dolcissima?

