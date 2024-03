Diletta Leotta mostra la cameretta della figlia Aria tra decorazioni rosa e un cielo stellato Diletta Leotta si è divertita ad arredare la cameretta della figlia Aria, avuta dal compagno e futuro marito Loris Karius. Per la stanza della bambina la conduttrice di Dazn ha optato sui toni naturali e le decorazioni attaccate a mano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta

Diletta Leotta è diventata mamma lo scorso agosto: dall'unione con il portiere Loris Karius è nata Aria, che oggi, 16 marzo, compie 7 mesi. Inoltre, la conduttrice di Dazn ha annunciato che la coppia si sposerà a giugno, probabilmente in Sicilia, terra di cui è originaria: la proposta era arrivata già in estate ma fino a ora la showgirl aveva mantenuto il massimo riserbo. Mentre fervono i preparativi e cresce la curiosità su quale abito indosserà per il grande giorno, Diletta Leotta ha condiviso con i suoi followers la nuova stanza della figlia Aria.

Diletta Leotta mentre decora la stanza della figlia Aria

Com'è arredata la stanza della figlia di Aria

Per la cameretta di Aria, Diletta Leotta ha scelto le tonalità del beige e del bianco senza dimenticare un tocco di rosa. Nelle storie condivise su Instagram, la conduttrice è impegnata ad attaccare una serie di applique alle pareti della stanza. Infatti, sopra il lettino della piccola, troviamo una serie di piccole mongolfiere che fungono da mini lampadari: un'idea davvero originale per illuminare la stanza di una bimba piccola.

Diletta Leotta decora la stanza della figlia

Gli applique attaccati da Diletta Leotta sulle pareti a righe bianche e beige sono anche questi a forma di mongolfiera fatta di palloncini tra il pervinca e il rosa. La visione d'insieme di questi adesivi vuole essere quella di un cielo – non mancano gli adesivi a forma di stella e nuvola – in cui si disperdono gli orsetti dentro le mongolfiere.

La cameretta di Aria

Il motivo del cielo stellato è ripreso anche nel lettino sottostante, che ha la forma di una piccola casetta con tanto di tetto in legno laccato bianco. A quello che sarebbe il tetto della casa sono appese delle piccole luci a forma di stella insieme alle classiche giostrine acchiappasogni. Gli orsetti e le mongolfiere sono ripresi anche sul copriletto e sul cuscino creando una piacevole armonia nella cameretta.

La cameretta ultimata