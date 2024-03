Il vestito da sposa di Diletta Leotta: cosa potrebbe indossare per il matrimonio con Loris Karius Questa estate, Diletta Leotta sposerà Loris Karius. I fan sono curiosissimi di sapere cosa indosserà nel fatidico giorno del sì. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Diletta Leotta ha detto sì al suo Loris Karius. La conduttrice di DAZN ha trovato l'amore ed è fermamente convinta di voler trascorrere la sua vita col calciatore, con cui fa coppia fissa da ottobre 2022. I due hanno già una figlia: la piccola Aria, nata ad agosto scorso. Prima del suo arrivo, qualcos'altro di molto speciale è accaduto: c'è stata la fatidica proposta di matrimonio (con tanto di anello dal maxi diamante). La notizia è stata data dai diretti interessati soltanto due mesi fa, ma come testimoniano le foto scattate nel momento del sì condivise sui social, la conduttrice aveva ancora il pancione. Ora dunque fervono i preparativi per le nozze: tanta è la curiosità sia sulla location dell'evento che su cosa indosserà la sposa.

Cosa indosserà Diletta Leotta

Del matrimonio di Diletta Leotta, per il momento si conosce soltanto la data. La conduttrice, infatti, è stata ospite a È sempre mezzogiorno, il cooking show condotto da Antonella Clerici in onda tutti i giorni su Rai1. Ha ammesso: "Sono un po' in quella fase di panico organizzativo" e poi a sorpresa ha svelato di aver scelto l'estate: sposerà Loris Karius a giugno. Emozionata e felice, non ha voluto dire di più, anche se se un'ipotesi di location potrebbe essere senza dubbio la Sicilia, l'amata terra di cui è originaria la sposa, a cui è legatissima.

In particolare, è circolato il nome del Therasia Resort di Vulcano, una isola delle Eolie, dove Diletta Leotta, Loris Karius e la piccola Aria sono stati alcuni mesi fa. Altre indiscrezioni circolate parlano di un luogo speciale nel messinese oppure dello stesso posto scelto dal fratello Mirko, che si è sposato a Taormina. I fan sono curiosissimi di sapere cosa indosserà la sposa. Ovviamente su questo argomento c'è il segreto più assoluto, per garantire l'effetto sorpresa finale. La conduttrice, ha sicuramente uno stile molto femminile, con predilezione per le maxi scollature e i dettagli scintillanti.

Potrebbe optare per un abito a sirena con applicazioni, con un tradizionale scollo a cuore oppure con un'ampia scollatura a barca che lascia le spalle nude, magari con un maxi spacco. La moda del momento, tra le celebrity, è optare per almeno un cambio d'abito: uno glamour per la cerimonia e uno più trendy e magari corto per il party serale. Alena Seredova ne ha indossati quattro addirittura! Quindi è possibile che anche lei scelga di indossare più di una creazione. Ma a quale brand si affiderà? A Sanremo, occasione sicuramente importantissima, aveva puntato su Alberta Ferretti, brand di cui è stata anche ospite alle sfilate. Potrebbe dunque sfoggiare un capo personalizzato di questa Maison, creato appositamente per lei su misura.