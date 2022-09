Diletta Leotta in fucsia: tailleur e camicia trasparente per il matrimonio del fratello Diletta Leotta era alle nozze del fratello con Giacomo Cavalli: è la prima uscita “di coppia”. Tailleur colorato con camicia trasparente per la conduttrice.

A cura di Giusy Dente

Diletta Leotta ha approfittato del matrimonio di suo fratello Mirko per presentare ufficialmente una persona che a quanto pare, ha un ruolo sempre più importante nella sua vita. La giornalista si è infatti per la prima volta mostrata a un evento "ufficiale" in compagnia di Giacomo Cavalli. Già da diversi mesi si parla di un possibile flirt tra i due: lui era anche presente al compleanno di lei lo scorso agosto. Il modello e imprenditore 27enne è figlio di Beppe Cavalli: sembra che la storia sia seria, visto che hanno partecipato insieme a un così importante evento di famiglia.

Diletta Leotta in fucsia

Mirko Manola è il fratello di Diletta Leotta, nato dal primo matrimonio della madre della conduttrice Ofelia Castorina (per questo i cognomi diversi). Hanno anche una sorella, Ambra Manola. Il neo sposo lavora come chirurgo plastico a Milano e ha sposato una "collega", Irene Simeone. Erano presenti alla cerimonia, che si è svolta a Taormina, tanti volti noti del mondo dello spettacolo: Claudio Marchisio, Elena Barolo con Alessandro Martorana, Mariano Di Vaio con Eleonora Brunacci. Per l'occasione non poteva certo mancare Diletta Leotta, giunta accompagnata da Giacomo Cavalli. Per le nozze del fratello Diletta Leotta ha scelto qualcosa di trendy: ha indossato un tailleur composto da pantaloni, giacca oversize e camicia trasparente con bralette in evidenza, tutto fucsia, il colore del momento.

Diletta Leotta segue il trend del rosa

Rosa in tutte le sfumature possibili, dal cipria al pastello fino al fucsia e al rosa shoking. Da mesi sono queste le tonalità più gettonate, dentro e fuori alle passerelle. Non a caso si parla di estetica Barbiecore, con riferimento al colore tradizionalmente associato alla bambola più famosa al mondo. Le celebrities indossano queste nuance agli eventi, gli stilisti li introducono nelle loro collezioni, spopolano sui social: insomma, il rosa è decisamente il colore del momento.

La Barbie mania domina da mesi. Si deve forse a Pierpaolo Piccioli e alla collezione Autunno/Inverno 2022-2023 presentata alla Paris Fashion Week di marzo: una collezione dominata da un rosa realizzato dalla Maison direttamente assieme a Pantone. Da quel momento in poi il rosa si è diffuso ovunque e ormai non c'è alcun dubbio: pink is the new black.