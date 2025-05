video suggerito

La nuova borsa primaverile di Diletta Leotta è fucsia fluo (e costa oltre 30mila euro) Diletta Leotta sta seguendo le ultime partite di campionato con Dazn e sui social non può fare a meno di documentarlo. In quanti hanno notato la sua nuova borsa primaverile? Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta è alle prese con gli ultimi appuntamenti lavorativi di stagione: il prossimo weekend si chiuderà il campionato di Serie A e con lui anche i suoi impegni con Dazn, la piattaforma sportiva che l'ha scelta come giornalista che segue le partite più importanti della settimana direttamente da bordo campo. Che dopo si conceda o meno una vacanza esotica per staccare la spina dal normale strass quotidiano, la cosa certa è che ieri è volata in Emilia Romagna per Parma-Napoli, match fondamentale per la lotta scudetto. Sui social ha documentato non solo il look scelto per l'evento sportivo ma anche quello da partenza (con tanto di accessorio iper-griffato).

La nuova Birkin bag di Diletta Leotta

Poco prima di sbarcare a Parma per seguire la partita di calcio contro il Napoli, Diletta Leotta si è immortalata fuori l'aeroporto con un adorabile look "da partenza". Per l'occasione ha trasformato una maglia da football americano in un mini dress e ha completato il tutto con dei micro shorts neri e con degli occhiali da sole da diva. A fare la differenza è stata la borsa vitaminica che si rivelerà perfetta per aggiungere un tocco glamour a ogni look primaverile: si tratta di una nuova Birkin bag di Hermès, in versione mini, declinata in una tonalità fucsia fluo che non può passare inosservata. Qual è il prezzo di questa chicca? Sugli e-commerce di moda di lusso l'accessorio viene venduto a oltre 32.200 euro

Birkin bag di Hermès

Diletta Leotta segue il trend degli charms da borsa

A rendere la borsa di Diletta Leotta ancora più sofisticata e trendy sono stati i numerosi portachiavi che ha attaccato ai manici. I fashion addicted sanno bene che non lo ha fatto per caso: si tratta di una delle manie più glamour degli ultimi tempi, che attraverso dei semplici "bag charms" riesce ad aggiungere un tocco originale e personalizzato a ogni look. Per esprimere la sua personalità attraverso gli accessori da borsa, Diletta Leotta ha scelto diversi portachiavi, da una Hello Kitty con gli occhi a cuore agli Scooby-Doo anni '90, fino ad arrivare al cavallino di pelle fimato Hermès. Come fare per seguire la moda? Basta semplicemente lasciare spazio alla creatività, magari scegliendo degli charms che tintinnano nel momento in cui si toccano tra loro.

Leggi anche Chiara Ferragni ha una nuova borsa: è in pelle di coccodrillo e costa oltre 60mila euro

Diletta Leotta con la Birkin bag di Hermès