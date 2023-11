Diletta Leotta mostra Aria per la prima volta: ha gli stessi occhi azzurri di papà Loris Karius Diletta Leotta ha condiviso per la prima volta una foto del viso della piccola Aria. A chi somiglia? Ha ereditato i profondi occhi azzurri di papà Loris Karius.

A cura di Valeria Paglionico

Dilette Leotta sta vivendo un momento magico della sua vita: lo scorso agosto è diventata mamma per la prima volta, ha messo al mondo la piccola Aria, la figlia nata dall'amore con Loris Karius. Sebbene i due neo-genitori siano spesso lontani per motivi lavorativi (lui è infatti il portiere del Newcastle), approfittano di ogni momento libero per ritrovarsi e per trascorrere dei dolci momenti in famiglia. Naturalmente la bimba vive stabilmente a Milano con la mamma ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare dalla sua tenera età, ha già preso il suo primo volo. A chi somiglia? È stata Diletta a rivelarlo nelle ultime ore condividendo la prima foto del viso della neonata sui social.

Diletta Leotta mostra Aria sui social

Difficilmente le star mostrano i visi dei loro figli sui social fin dai primi mesi di vita, da qualche tempo a questa parte praticamente tutti i neo-genitori "famosi" preferiscono preservare la privacy dei piccoli mostrandoli solo di spalle o con gli occhi coperti. L'obiettivo è quello di non farli finire in copertina fin da neonati, trasformandoli in oggetto di discussione social o in "fenomeni mediatici". Considerando il fatto che, così come per le mamme e i papà "comuni", anche per le celebrities i bambini diventano l'unica ragione di vita, risulta però difficilissimo tenerli nascosti. Diletta Leotta nelle ultime ore è riuscita finalmente a trovare il coraggio di mostrare la piccola Aria sui social.

Aria, la figlia di Diletta Leotta e Loris Karius

Il primo piano della piccola Aria

La conduttrice di Dazn ha scattato alla figlia una foto in primissimo piano accompagnata dall'emoticon della faccina con gli occhi a cuore, a prova del fatto che in poco più di due mesi è diventata il centro dei suoi giorni. Le ha "tagliato" il viso a metà ma tanto è bastato per rivelare la sua incredibile bellezza e tenerezza. Aria sembra aver ereditato i tratti estetici del papà: oltre ad avere i capelli biondissimi (come era già evidente dai suoi scatti di spalle), ha anche gli stessi penetranti occhi azzurri di Loris Karius. Sorriso dolce, pelle di porcellana ed espressione vispa: il primo piano della bimba è una vera e propria esplosione di dolcezza. In quanti l'avevano immaginata proprio così?