Diletta Leotta splende durante Juventus-Roma con l’abito in denim e cristalli Diletta Leotta torna sui campi di Seria A con un mini dress in denim: un look ancora estivo che mette il risalto il ciondolo che porta al collo dal significato davvero speciale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta

Diletta Leotta è tornata sui campi di Serie A. La conduttrice è tornato a Milano dopo un'estate davvero speciale: lo scorso giugno si è sposata con il portiere Loris Karius, padre di sua figlia Aria, che lo scorso 16 agosto ha compiuto un anno proprio nello stesso giorno del compleanno della madre. La famiglia ha trascorso un'estate tra il mare di Ibiza e quello della Sicilia, dove i due novelli sposi hanno passato la loro luna di miele. Di nuovo in città, tra un match e l'altro, non sono mancati anche gli allenamenti al ritorno dalle vacanze insieme all'amica Elodie. Dopo il look giallo limone per la prima partita del campionato, per uno dei primi big match della stagione, quello tra Juventus e Roma, Leotta sceglie un mini abito total denim.

Il look total denim di Diletta Leotta

Per la partita tra Juventus e Roma, Diletta Leotta indossa di nuovo un mini abito stavolta totalmente in denim, tendenza indiscussa della stagione Primavera/Estate 2024 che ha conquistato anche le star. Il vestito è tempestato di dettagli gioiello, ossia dei piccoli cristalli che ricoprono sia la parte superiore che la gonna dell'abito. Il denim è sempre la scelte migliore, anche per creare look più eleganti e si presta perfettamente anche alla stagione autunnale che sta per arrivare.

Diletta Leotta in total denim

La dedica alla figlia Aria

Dopo le vacanze e dopo aver festeggiato il primo compleanno della figlia Aria, Diletta Leotta cerca di portare la piccola sempre con sé. Come accaduto dopo la nascita della bambina, Leotta aveva scelto di tornare subito sui campi di Serie A. Anche un anno dopo, il primo pensiero è sempre per la piccola Aria: come per il loro compleanno, la conduttrice sfoggia un ciondolo con la scritta Aria, un altro simbolo dell'amore per la figlia dopo il tatuaggio di coppia fatto lo scorso marzo con il marito Loris Karius.

Il ciondolo personalizzato con il nome della figlia