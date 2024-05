video suggerito

Diletta Leotta, jeans strappati e maglia traforata per la foto di famiglia con Aria e Loris Karius Diletta Leotta ha trascorso un weekend in famiglia con il futuro marito Loris Karius e la loro figlia, Aria. I tre si sono riuniti a poche settimane dal matrimonio, sfoggiando outfit super glamour. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Per Diletta Leotta sono settimane speciali. La conduttrice di DAZN, tra impegni calcistici che l'hanno portata in Spagna e sui principali campi di Serie A, si sta concentrando sui preparativi del matrimonio con Loris Karius. La coppia convolerà a nozze il 22 giugno a Vulcano, una delle isole delle Eolie. Il portiere del New Castle ha chiesto a Leotta di sposarlo l'estate scorsa, prima della nascita della loro figlia Aria, ma soltanto pochi mesi fa la conduttrice ha scelto di rendere pubblica la notizia. Mentre non si placano le indiscrezione che vorrebbero Karius in cerca di una squadra di Serie A per avvicinarsi alla moglie e alla figlia, in molti si chiedono cosa indosserà Diletta Leotta per il grande giorno. Nel frattempo la famiglia si gode i weekend di primavera.

Weekend in famiglia per Diletta Leotta e Loris Karius

Nelle scorse settimane è emersa l'indiscrezione che vorrebbe Diletta Leotta e Loris Karius sposi al Therasia Resort Sea & Spa, una meta esclusiva nella splendida Vulcano, una delle isole più belle della Sicilia, di cui Leotta è originaria. Mentre fervono i preparativi, Karius è tornato per il weekend in Italia per trascorrere del tempo con la figlia e la futura moglie. I tre appaiono più affiatati che mai, con la piccola Aria che si prende tutte le attenzioni della madre e del padre. Se il portiere del Newcastle opta per un look dark con bomber in pelle e pantalone nero, Diletta Leotta ha scelto un outfit primaverile.

La conduttrice volto di DAZN ha sfoggiato un paio di jeans oversize strappati a cui ha abbinato una maglia traforata in cotone color crema. Il modello fa parte della collezione Primavera/Estate 2024 del brand italiano Peserico ed è impreziosito con una serie di paillettes multicolor sul bordo del colletto, illuminando la maglia. Il capo viene venduto online a 446 euro. Un abbinamento perfetto per le gite fuoriporta in primavera.

