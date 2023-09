Diletta Leotta dopo il parto, il ritorno sul campo di calcio è in tacchi a spillo La neo mamma torna a lavoro. Dall’alto dei tacchi a spillo ha annunciato che sarà a bordo campo per il derby della Madonnina che si giocherà a San Siro.

Instagram @dilettaleotta

La figlia di Diletta Leotta è nata il 16 agosto scorso, nello stesso giorno della sua mamma, ma per la conduttrice sportiva è arrivato il momento di riprendere il lavoro. La 32enne è tornata sugli schermi e sabato 16 settembre sarà a bordo campo per l'attesissima partita Inter-Milan allo stadio di San Siro. Chissà se i fan della "mamma dilettante" siano più in trepidazione per il derby della Madonnina o per il ritorno della punta di diamante di DAZN.

Il video ironico in tacchi a spillo

Diletta Leotta, per annunciare il suo rientro, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video ironico dallo stadio di San Siro. Nel filmato, che inizia con un primo piano dei suoi tacchi gialli a spillo, la conduttrice si dirige verso gli spalti immaginando di ascoltare le urla dei tifosi e la "melodia" delle partite.

Il look di Diletta Leotta per il ritorno in campo. Instagram @dilettaleotta

Il video si conclude con la conduttrice nel campo (vuoto) che dice: "Forse sono arrivata troppo presto, è che non vedevo l'ora di tornare!" Per la promo di DAZN Diletta ha indossato un top cut-out in maglia da 160 euro di Andrea Adamo e jeans di Maison Margiela da 550 euro.

Top cut–out Andrea Adamo

Diletta Leotta: "Non rinuncerei mai a lavorare"

A quasi un mese dal parto la conduttrice ha rilasciato molte dichiarazioni sulla sua vita da neo-mamma. In un'intervista a 7 Corriere, quando le è stato chiesto a cosa non vorrebbe mai rinunciare, Diletta è stata categorica. Non vorrebbe assolutamente abbandonare il suo lavoro, nonostante sia consapevole che la vita dopo l'arrivo di un figlio cambia radicalmente. Leotta può contare sull'aiuto di Karius, il compagno a cui è molto legata e con cui è pronta a dividere la nuova vita in tre.