Diletta Leotta torna al lavoro col tailleur gessato effetto sparkling Diletta Leotta è tornata al lavoro dopo il parto: ha indossato un tailleur con cristalli al Tempo delle Donne dove ha parlato proprio di maternità.

A cura di Giusy Dente

Diletta Leotta in Los Santos Atelier

Diletta Leotta non dimenticherà mai il giorno del suo 32esimo compleanno: proprio il 16 agosto scorso, infatti, è diventata mamma. La conduttrice e il compagno Loris Karius hanno dato il benvenuto in famiglia alla loro primogenita: l'hanno chiamata Aria. Proprio di maternità ma anche di libertà ha parlato al festival Tempo delle Donne, alla Triennale di Milano. È stata ospite dell'evento assieme a Claudio Baglioni, Mara Venier, Roberto Bolle, Frank Matano, Elly Schlein.

Diletta Leotta in Los Santos Atelier

Diletta Leotta parla di maternità

È trascorso quasi un mese dal parto e Diletta Leotta sta cominciando a familiarizzare con la sua nuova vita, la sua nuova routine: le giornate ruotano attorno alla sua bambina e lei ne è entusiasta. Da quando è tornata a casa si sta dedicando a lei, trascorre assieme alla piccola il suo tempo e si sta rivelando fondamentale il supporto del compagno. Loris Karius è sempre presente e la conduttrice ama vederlo nelle nuove vesti di papà: per entrambi essere genitori è una novità. Al Tempo delle Donne ha raccontato:

Il mio compagno è diventato subito papà, non c'è cosa più bella che vedere per una mamma il tuo fidanzato che si evolve. Ma lui mi è sempre stato vicino, mi ha aiutato tantissimo in questi momenti complicati e soprattutto c'è stato per Aria, come se lo avesse sempre fatto.

La 32enne è consapevole di quanto la maternità possa spaventare: a volte si teme proprio di non avere il giusto aiuto per poter gestire tutto al meglio, si teme di non farcela, di dover rinunciare a troppe cose. Al Tempo delle Donne ha invece incoraggiato le donne, sia a diventare madri (se lo desiderano) che a portare avanti i propri progetti. Lei stessa è intenzionata a coltivare i propri sogni e ambizioni professionali:

La maternità è una gioia incredibile ma al mio lavoro non rinuncerò mai e spero possa essere così per tutte le donne. Ho grandi aspettative, ma non voglio essere troppo performante, spero che lei scelga di essere libera, di amare chi desidera, il lavoro che desidera, chi vuole su questo pianeta. Una mamma felice è una mamma che continua ad avere la sua vita, a fare le cose che la fanno star bene: anche Loris mi spinge a uscire con le amiche. L'ho fatto, mi ha fatto sentir bene. Ho ricominciato la radio questa settimana: all'inizio mi sentivo non pronta e invece mi sono accorta che sto meglio.

Il look scintillante di Diletta Leotta

La conduttrice ha scelto un look elegante e scintillante per l'evento, dello stylist Nicolò Grossi. È andata a colpo sicuro con un must have del guardaroba, un tailleur da business woman, ma in una versione delicatamente colorata e resa preziosa da applicazioni sparkling. Il due pezzi è una creazione firmata La Santos Atelier. Il maxi blazer monopetto con bottone centrale è percorso verticalmente da un pattern gessato in cristalli.

Tailleur Los Santos Atelier

È un capo elegante e raffinato, ma moderno al tempo stesso: costa 2090 euro. I pantaloni coordinati a gamba larga presentano lo stesso motivo verticale: costano sul sito ufficiale del brand 890 euro. La conduttrice ha aggiunto al tailleur un top bianco con ampia scollatura e ha completato l'outfit con un paio di scarpe Casadei color argento dal tacco vertiginoso. Una neo mamma decisamente alla moda.