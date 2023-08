Diletta Leotta e Loris Karius di nuovo insieme: sono genitori trendy tra micro top e t-shirt pink Diletta Leotta e Loris Karius si sono riuniti per trascorrere una domenica in famiglia e ne hanno approfittato per fotografarsi in versione “Mum&Dad”: ecco cosa hanno indossato.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta sta vivendo uno dei modelli più belli della sua vita: da poco più di 10 giorni è diventata mamma, ha messo al mondo la piccola Aria, la sua prima figlia nata dall'amore con Loris Karius. Ha dato l'annuncio sui social con degli adorabili scatti realizzati in clinica poco dopo il parto e da allora non esita a condividere degli dolci quadretti mamma-figlia, da quello realizzato non appena tornata a casa alla passeggiata "in tre" con il cagnolino Lillo. Tutti coloro che negli ultimi giorni si chiedevano dove fosse finito il calciatore neo-papà saranno lieti di sapere che è ricomparso sul profilo di Diletta in uno scatto della loro domenica in famiglia.

Diletta Leotta e Loris Karius in versione "Mom&Dad"

L'ultima volta che Loris Karius si era mostrato sui social era stato qualche giorno fa quando aveva portato Aria nella casa milanese di Diletta, da quel momento in poi era "scomparso dai radar", facendo insinuare una possibile crisi agli haters. Ieri però i due si sono riuniti e, al motto di "Mom&Dad", si sono lasciati immortalare sorridenti a tavola alle prese con un comune pranzo domenicale. Lei indossa un micro top bianco che mette in risalto il seno e porta i capelli legati in un raccolto improvvisato, lui sfoggia una t-shirt oversize in un vitaminico rosa Barbie e insieme sono letteralmente adorabili. Avranno messo a tacere i malpensanti con i loro sorrisoni?

Loris e Diletta in versione mom&dad

Il primo look "sportivo" di Aria

Il campionato di Serie A è cominciato ma Diletta Leotta non ha potuto presenziare alle prime partite come da tradizione perché attualmente è in maternità. Nonostante ciò, ha trovato lo stesso il modo per rendere omaggio alla passione per il calcio (e per il suo lavoro): durante le partite di ieri ha fatto indossare ad Aria un'adorabile tutina bianca e rosa decorata con la scritta Dazn sul petto e nella didascalia ha aggiunto la parola "Family". Così facendo, ha anche rivelato il motivo per cui lei e Loris si erano vestiti a contrasto: era semplicemente un modo per essere in coordinato con la neonata durante una delle sue prime "domeniche sportive".