Loris Karius torna a casa con Aria: la prima foto da papà è con i jeans griffati Diletta Leotta è diventata mamma da pochissimi giorni ma è stato il compagno Loris Karius a documentare il ritorno a casa con la piccola Aria: ecco il suo primo look da papà.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è diventata mamma da pochi giorni, ha messo al mondo la piccola Aria, la figlia nata dall'amore con Loris Karius. Il dolce annuncio è arrivato sui social poche ore dopo il parto e ha mostrato la conduttrice con la neonata tra le braccia ancora nel letto della clinica al motto di "Sei il regalo più bello che potessimo ricevere". Al suo fianco non poteva che esserci il calciatore, apparso emozionatissimo mentre la baciava sulla fronte. Nelle ultime ore è stato proprio quest'ultimo a tornare sui social per documentare la "nuova vita" da genitore: ecco lo scatto in versione neo-papà che ha appena condiviso sul suo profilo ufficiale.

Loris Karius dà il benvenuto a casa ad Aria

Il post parto è sempre un momento emozionante e critico per una neomamma, che si ritrova da un momento all'altro catapultata in una realtà tutta nuova. Non sorprende, dunque, che dopo la nascita di Aria Diletta Leotta abbia preferito prendersi una pausa dai social, in maniera tale da rendersi conto per davvero di tutto ciò che le sta succedendo. Per fortuna a documentare su Instagram l'inedita avventura da genitori c'è Loris Karius, che proprio di recente ha rivelato ai fan di essere tornato a casa con la bimba. "Daddy’s girl, welcome home", sono state queste le parole che il calciatore ha usato per dare il benvenuto tra le mura domestiche alla neonata.

Jeans Loewe

Il primo look da papà di Loris Karius

Quale migliore occasione della prima foto da papà per dare il meglio di sé in fatto di stile? È proprio quanto fatto da Loris Karius, che si è lasciato immortalare nell'androne del palazzo in compagnia di Aria poco prima di varcare per la prima volta la porta di casa con lei. Camicia di lino oversize bianca, occhiali da sole da divo e ovetto pink tra le mani: a fare la differenza nel "daddy style" sono stati i pantaloni griffati. Loris ha indossato un paio di jeans larghi firmati Loewe, un modello in mid blue con l'iconico logo a contrasto ricamato sulle ginocchia. Quanto costa? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venuto a 890 euro. A questo punto, dunque, non resta che aspettare qualche giorno per scoprire il primo look da mamma di Diletta.