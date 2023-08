Diletta Leotta neomamma in rosso: in tuta e ciabatte per la passeggiata con Aria Diletta Leotta si gode la sua nuova vita da mamma e sui social non esita a documentarne ogni dettaglio. Di recente si è concessa una passeggiata con Aria e lo ha fatto con un look all’insegna della comodità.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è diventata mamma da pochissimi giorni, ha messo al mondo la piccola Aria, la prima figlia nata dall'amore con Loris Karius, e non potrebbe essere più felice. Ha dato l'annuncio sui social poche ore dopo il parto, rivelando anche il nome della bimba con delle adorabili foto in clinica al fianco della neonata e del compagno. Ora è tornata nella sua casa milanese e, sebbene inizialmente avesse preferito prendersi una pausa da Instagram per realizzare davvero tutto ciò che stava accadendo, da qualche giorno ha ricominciato a essere super attiva. Dopo la prima foto con la piccola in total white, nelle ultime ore ha documentato una "passeggiata in tre".

I look rosso fuoco di Diletta Leotta

Per Diletta Leotta è arrivato il momento di fare le prime esperienze da neomamma: se la settimana scorsa era rientrata a casa con Aria, ora ha organizzato una passeggiata tra le strade di Milano col passeggino. Naturalmente ha immortalato il momento sui social, lasciandosi fotografare con la neonata alle prese con un riposino e il cagnolino Lillo al guinzaglio. Se di solito in tv ha sempre puntato su tubini aderenti, minidress e tacchi alti, per dare il via alla "nuova vita" da genitore ha puntato tutto sulla comodità ma senza rinunciare allo stile. Ha scelto il rosso fuoco, sfoggiando un completo-tuta estivo con pantaloncini corti e t-shirt oversize coordinata. Sebbene abbia mascherato la pancetta post-parto, è evidente che vanta già una forma smagliante.

Diletta Leotta in tuta e ciabatte

Diletta Leotta esce in ciabatte

Per completare l'outfit da passeggio Diletta Leotta ha scelto le calzature più comfy e glamour del momento: le ciabatte di gomma, per la precisione le Yeezy Slide Bone in beige e con la suola leggermente a carrarmato. Non ha rinunciato agli occhiali da sole scuri in pieno stile diva, ha portato i capelli sciolti e lisci e ha sfoggiato un meraviglioso sorriso: la conduttrice di Dazn si sta godendo questa nuova esperienza senza rinunciare alla passione per la moda che da sempre la contraddistingue. Quand'è che sui social condividerà il primo quadretto familiare con Aria, Lillo e il compagno Loris Karius?