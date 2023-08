Diletta Leotta a casa con Aria: la prima foto post-parto è con il look candido coordinato alla bimba Diletta Leotta è tornata a casa con la piccola Aria e sui social ha condiviso la prima foto post-parto in compagnia della piccola: ecco come si è mostrata in versione mamma.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è diventata mamma da pochissimi giorni: dopo aver condiviso ogni dettaglio della gravidanza sui social, dalla crescita del meraviglioso pancione ai chili presi nell'ultimo mese, ha finalmente dato l'annuncio della nascita della piccola Aria, la prima figlia nata dall'amore con Loris Karius. Nei giorni successivi al parto aveva preferito prendersi una pausa dai social, così da rendersi conto per davvero di tutto ciò che era accaduto, era stato il compagno (con tanto di jeans griffati) a mostrare l'arrivo a casa della bimba. Ora le cose sono cambiate e la conduttrice ha ricominciato a postare: ecco il primo adorabile scatto casalingo di mamma e figlia.

La prima foto da mamma di Diletta Leotta

A pochi giorni dal parto Diletta Leotta è rientrata nel suo appartamento milanese con il fidanzato Loris e la "nuova arrivata". Dopo essere stata paparazzata in magliettone da baseball oversize e sneakers fuori la clinica, naturalmente non ha potuto fare a meno di condividere con i followers un dolcissimo scatto "domestico" in compagnia di Aria.

Diletta Leotta paparazzata fuori la clinica

Al motto di "Notti piene d'amore" la conduttrice si è lasciata immortalare sullo sfondo della maxi vetrata che dà sulla città mentre è seduta sulla poltrona teddy color panna che decora il suo salotto. Ha la bimba tra le braccia stretta al seno e le rivolge uno sguardo pieno di tenerezza e di amore, a prova del fatto che è diventata fin da subito il centro del suo mondo.

La prima foto dopo il parto

Diletta Leotta in bianco dopo il parto

Per la sua prima foto in versione mamma Diletta Leotta ha scelto il bianco candido, vestendosi in coordinato con la piccola Aria. Quest'ultima è apparsa adorabile con una tutina bianca a maniche lunghe (e, almeno al momento, sembra avere i capelli biondissimi), mentre la conduttrice non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. Ha lasciato le gambe nude con dei micro shorts total white a vita alta, li ha abbinati a un reggiseno da allattamento in tinta e ha completato il tutto con delle beach waves dall'effetto naturale che l'hanno resa ancora più bella. Piedi nudi, trucco appena accennato e cagnolino al suo fianco: Diletta ha ormai occhi solo per Aria.