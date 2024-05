video suggerito

Diletta Leotta annuncia la terza stagione del podcast Mamma Dilettante con un completino a righe Diletta Leotta è pronta a tornare con la terza stagione di Mamma Dilettante, il podcast in cui racconta aneddoti e curiosità sulla maternità e i figli, il tutto insieme a tanti ospiti che condivideranno con lei le loro esperienze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta

Diletta Leotta ha annunciato la terza stagione di Mamma Dilettante, il podcast che ha condotto per la prima volta durante la gravidanza della sua prima figlia, Aria, avuta dal futuro marito Loris Karius. La conduttrice ha raccontato come sono cambiate le cose rispetto alla prima stagione e ha svelato anche gli ospiti di questa nuova stagione con la quale si preparerà anche al matrimonio che l'aspetta. Per il trailer del podcast Leotta ha indossato un completo verde chiaro perfetto per la stagione estiva che sta per arrivare.

Diletta Leotta annuncia Mamma Dilettante 3

Il look di Diletta Leotta

Per questo ritorno tanto atteso, Diletta Leotta ha optato per un look semplice e fresco. La conduttrice ha scelto un completino verde chiaro, composto da camicia e boxer a righe coordinati. La blusa sui toni del verde chiaro si è trasformata in una sorta di crop top con un grande nodo all'altezza della vita, anche per via del tessuto morbido in cotone super versatile. Gli shorts, anche questi sulla stessa palette di verde con righe bianche e rose, sono composti da un inserto gonna e un paio di boxer bianchi sotto. Si tratta di un completo di Benetton della collezione Primavera/Estate 2024: la camicia costa 69,95 euro mentre i boxer 59,95 euro, una combinazione perfetta anche per andare in spiaggia.

Il completo Benetton di Diletta Leotta

Gli ospiti di Mamma Dilettante 3

Tra gli ospiti di Mamma Dilettante 3 si contano diverse coppie di genitori pronti a raccontare aneddoti e curiosità sulle loro famiglia. Fra questi troviamo: Amadeus e Giovanna Civitillo, ClioMakeUp, Elisabetta Gregoraci, Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, Melissa Satta, Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci, Francesco Arca, Rocio Muñoz Morales, Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan insieme a Ludovica Sauer.

