Diletta Leotta ed Elodie insieme dopo le vacanze: l’allenamento all’aperto è in coppia Diletta Leotta ed Elodie sono tornate dalle vacanze e ne hanno approfittato per incontrarsi. Per loro, però, niente aperitivo, hanno pensato bene di organizzare un allenamento “di coppia” all’aria aperta in un parco milanese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Manca meno di un mese alla fine dell'estate 2024 ma, complice il fatto che settembre è ormai alle porte, praticamente tutti sono alle prese con il rientro in città. Anche molte star si sono lasciate alle spalle le vacanze e ora si stanno preparando per tornare a lavoro. È il caso di Diletta Leotta ed Elodie che, dopo aver trascorso gli ultimi mesi tra gite in barca, tour del Portogallo e bikini glamour, ora si sono ritrovate a Milano. La prima cosa che hanno fatto insieme? Niente aperitivo o cena stellata, si sono allenate all'aria aperta in coppia, documentando tutto sui social.

L'allenamento post-vacanze di Elodie e Diletta Leotta

Sia per Diletta Leotta che per Elodie l'estate 2024 rimarrà per sempre memorabile: la prima ha coronato il suo sogno d'amore con il matrimonio con Loris Karius, la seconda ha scalato le classifiche con Black Nirvana e ha annunciato i suoi primi concerti negli stadi nel 2025, il tutto senza rinunciare alla compagnia del fidanzato Andrea Iannone. Ora, però, per entrambe è arrivato il momento di tornare alla "normale" routine milanese e lo hanno dimostrato sui social, dove si sono lasciate immortalare alle prese con un allenamento all'aria aperta in un parco della città lombarda. Sarà perché con la migliore amica un workout risulta meno faticoso o perché semplicemente volevano organizzare qualcosa di "anti-convenzionale" insieme, ma la cosa certa è che si sono ritrovate a sudare tra squat, piegamenti e addominali al motto di "Best way to restart".

I look da workout di Diletta Leotta ed Elodie

Cosa hanno indossato le due bff per l'allenamento di coppia? Lasciati a casa i micro bikini, i costumi griffati e gli abiti freschi in pieno mood vacanziero, hanno rispolverato gli outfit da palestra. Diletta ha scelto il total black con pantaloncini corti e reggiseno sportivo coordinato, mentre Elodie ha preferito un completo a contrasto con top dark e leggings fasciante a righe "sfumate" black&white. Coda di cavallo alta per la conduttrice di Dazn, chignon tiratissimo per la cantante: le due potranno pure essere appena tornate dai viaggi estivi ma sembrano essere già carichissime per dare il via a una nuova stagione lavorativa. In quanti, come loro, hanno ripreso la normale routine partendo dalla palestra?

