Elodie e Diletta Leotta vestono coordinate: serata di relax in tuta con gli addominali in vista Diletta Leotta ed Elodie hanno trascorso il sabato sera insieme, approfittando della pausa lavorativa per darsi al totale relax. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare dei look cozy coordinati?

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta ed Elodie non hanno mai nascondo di condividere una profonda amicizia ma solo di rado posano sui social fianco a fianco, attirando le attenzioni dei media con la loro innata bellezza. Lo avevano fatto in periodo natalizio insieme ai loro compagni di vita Loris Karius e Andrea Iannone ma è stato nelle ultime ore che sono tornate a far letteralmente impazzire i followers. Entrambe in pausa dai numerosi impegni lavorativi che hanno in agenda, si sono concesse un sabato sera all’insegna del relax tra giochi con la piccola Aria, selfie allo specchio e look cozy coordinati: ecco il risultato.

La serata al femminile di Elodie e Diletta Leotta

Al motto di “Saturday night”, Elodie e Diletta Leotta hanno documentato il loro sabato sera libero sui social. La cantante si è presa una pausa dalla promozione del nuovo film Gioco Pericoloso, mentre la conduttrice non ha dovuto seguire la partita del weekend con Danz: quale migliore occasione di questa per organizzare una serata tutta al femminile? Con loro non poteva mancare la piccola Aria, immortalata mentre giocava nella vasca da bagno con un’amichetta. Le due bff ne hanno approfittato per dire temporaneamente addio ad abiti da sera e tacchi a spillo, questa volta hanno puntato sulla comodità ma senza rinunciare a qualche tocco glamour.

Elodie e Diletta Leotta in coordinato

Elodie e Diletta Leotta in versione sporty

Complice forse il fatto che si erano poco prima allenate in coppia, Elodie e Diletta Leotta hanno posato in versione sporty con gli addominali in vista. Per il sabato sera libero le due si sono vestite in coordinato sfoggiando gli stessi pantaloni della tuta oversize a vita bassa in grigio chiaro e dei crop top dark. Il dettaglio che le ha differenziate? Il modello del top: Elodie ha optato per un reggiseno sportivo, Diletta per una micro t-shirt. La cantante, inoltre, ha lasciato fuoriuscire dai pantaloni degli shorts zebrati a vita altissima. In quanti sognano di vederle presto anche su un palco insieme?

