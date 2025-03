Il look di Elodie all’anteprima del film Gioco Pericoloso: blazer a contrasto e pantalone militare vintage

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Elodie è pronta a tornare sul grande schermo. A tre anni dal suo esordio al cinema con Ti Mangio il Cuore di Pippo Mezzapesa, Elodie riprende i panni di attrice nel film di Lucio Pellegrini Gioco Pericoloso. Al suo fianco nel thriller, nelle sale dal 13 marzo, ci sono Eduardo Scarpetta e Adriano Giannini. Dopo essere stata una delle protagoniste del Settimana della moda milanese, accendendo i riflettori sul front row con i suoi look, Elodie è arrivata al Cinema Barberini di Roma per presentare alla stampa il nuovo film che la vede protagonista. Per l'occasione ha sfoggiato un look sartoriale in pieno stile quiet luxury.

Il look di Elodie per il photocall di Gioco Pericoloso

Elodie ha scelto un look sartoriale per l'anteprima stampa del film che la vede protagonista. La cantante e attrice ha scelto un outfit firmato Ferragamo della collezione Primavera/Estate 2025. Si tratta di un completo sartoriale composto da un "double blazer", ossia una giacca in stile mannish che, sotto ai revers, crea l'effetto di una sovrapposizione come se si stessero indossando due blazer. La sciarpa, sempre sulla palette del verde piombo, è il tocco chic del completo.

Elodie in total look Ferragamo

I pantaloni, invece, presentano degli inserti in maglia. Ispirati ai modelli dei militari di qualche secolo fa, questo pantalone sartoriale dal tocco vintage ha due anime: una sartoriale e l'altra più sporty in maglia a costine sotto il ginocchio. Il contrasto dà un tocco quasi androgino al pantalone, rendendolo vintage ma allo stesso tempo ipercontemporaneo. Il pantalone viene venduto sul sito della Maison italiana a 1390 euro.

I pantaloni di Ferragamo

A completare il look Elodie abbina un paio di décolleté verniciate verde oliva. Si tratta del modello Eva, sempre firmato Ferragamo, a punta ma estremamente contemporaneo. La silhouette della scarpa ricorda la "F" del logo di Ferragamo, anche grazie al tacco sagomato. Le scarpe vengono vendute sul sito della Maison a 790 euro.

La décolleté Eva di Ferragamo