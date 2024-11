video suggerito

Elodie con la gonna di lana “strappata”: il look invernale vale oltre 3mila euro Elodie è stata l’ospite speciale di un evento esclusivo targato Radio Italia e ne ha approfittato per sfoggiare un look invernale super glamour: ecco quanto vale il completo con gonna di lana e giacca di pelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elodie sta vivendo un momento davvero d’oro della sua carriera: oltre a scalare le classifiche con ogni sua hit, ha conquistato il mondo del cinema sia nei panni di attrice che di doppiatrice e, come se non bastasse, è anche diventata modella, posando nuda per il Calendario Pirelli 2025. Il prossimo anno, inoltre, per lei sarà sicuramente ricco di grandi successi. Oltre ad avere in programma i primi concerti negli stadi della sua carriera, ha anche annunciato che lancerà un nuovo album (di cui però non ha ancora rivelato il nome). Ha rivelato tutto durante un evento organizzato da Radio Italia, in occasione del quale è tornata a dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco cosa ha indossato.

Quanto costa la gonna di lana di Elodie

Radio Italia ha organizzato un evento esclusivo dedicato a Elodie all'isybank Music Place. La cantante non si è solo esibita sulle note delle sue canzoni più famose, ha anche risposto alle domande di Mauro Marino, rivelando alcuni dettagli inediti sui progetti futuri. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare l'ennesimo look super glamour?

Elodie con gonna Ottolinger

Dopo aver calcato il palco di Che tempo che fa con un abito con i petali trasparenti sul seno, questa volta ha puntato sulla comodità ma con un immancabile tocco fashion. Il capo chiave dell'outfit curato dalla stylist Giulia Cova è una lunga gonna a tubino in lana grigia, un modello firmato Ottolinger che fascia la silhouette, decorato all-over con dei lembi di tessuto che sembrano essere strappati. Il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a 540 euro.

Il look di Elodie a Radio Italia

Elodie "ruba" la giacca dalla passerella

Per completare il tutto Elodie ha aggiunto un accessorio dall'animo rock "rubato" direttamente dalle passerelle: un chiodo di pelle bordeaux decorato con sensuali stringhe sui lati. Il capo fa parte della collezione Primavera/Estate 2025 di Blumarine, dunque non è ancora sul mercato, ma delle varianti simili della Maison vengono vendute a poco più di 1.600 euro.

Giacca Blumarine

Non sono mancati i tacchi alti, per la precisione delle slingback di vernice nera di Le Silla da 729 euro (modello clavage prodotto in edizione limitata), è un tocco prezioso con un paio di orecchini silver di Laura Lombardi (circa 121 euro). Per quanto riguarda i capelli, invece, li ha portati sciolti e leggermente ondulati. In quante prenderanno ispirazione da Elodie per i loro look invernali?