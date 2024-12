video suggerito

Elodie incanta con il tubino animalier: il look della cantante per la serata con Andrea Iannone Elodie si gode un periodo di vacanze prima delle feste di Natale e a pochi mesi dal Festival di Sanremo che la vedrà protagonista. Per una cena con il fidanzato Andrea Iannone ha scelto un abito midi dall’effetto animalier. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elodie e Andrea Iannone

Per Elodie gli ultimi mesi del 2024 sono ricchi di soddisfazioni professionali. La cantante ha prestato la sua voce come doppiatrice per il film Mufasa:Il Re Leone e ha annunciato la sua partecipazione al Festival di Sanremo, anche in vista dell'estate che la vedrà protagonista con i primi concerti negli stadi. Solo poche settimane fa, poi, Elodie ha partecipato all'evento di lancio a Londra di The Cal, il Calendario Pirelli 2025 per il quale ha posato insieme a tante star internazionali. Mentre aspettiamo di vederla tornare sul palco dell'Ariston, l'artista si gode qualche giorno di relax con gli amici e il fidanzato Andrea Iannone.

L'outfit animalier di Elodie

Sempre impeccabile e super chic, Elodie non ha paura di osare quando si tratta di stampe e pattern massimalisti. Se recentemente l'abbiamo vista a This is me, programma condotto da Silvia Toffanin dove ha ripercorso i suoi inizi ad Amici, con indosso un completo in pelle, per una cena con Andrea Iannone ha indossato un tubino animalier smanicato super chic.

Elodie con il tubino animalier

Si tratta di un tubino midi con effetto jacquard firmato Versace con scollo a barca e il motivo con testa di Medusa, logo del brand, sulle spalline. L'abito viene venduto sui principali siti di e-commerce a 1460 euro. L'animalier, poi, è uno dei pattern di tendenza di questo Autunno/Inverno 2024-25, come avevamo visto anche sulle passerelle dei grandi brand. Perfetto per una festa o una cena in inverno, l'abito con fantasia animalier è l'ideale per chi vuole dire addio agli abiti minimal total black e scegliere una stampa un po' più aggressiva. Elodie sceglie di esaltare lo scollo a barca del vestito con una pony tail sontuosa.

Leggi anche Elodie come una diva per il lancio del Calendario Pirelli 2025: sfila in nero col fianco nudo

Elodie con Andrea Iannone