Da Fedez e Elodie a Tony Effe, i video delle reazioni dei Big all’annuncio di Conti per Sanremo 2025 Le reazioni dei VIP all’annuncio di Carlo Conti sui Big scelti per la prossima edizione del Festival di Sanremo, nel febbraio 2025. Da Elodie a Tony Effe, Fedez, Francesco Gabbani e Rocco Hunt: i video degli artisti felici di poter salire sul palco del Teatro Ariston nella prossima edizione della kermesse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi è giorno di festa nelle case degli artisti scelti da Carlo Conti per la prossima edizione del Festival di Sanremo che andrà in scena al Teatro Ariston dall'11 al 15 febbraio 2025. Il conduttore e direttore artistico della kermesse ha annunciato i 30 Big in gara al Tg1 delle 13.30 e tutti coloro che sono stati scelti hanno condiviso sui loro profili social l'emozionante momento in cui Conti ha fatto il loro nome. Da I Coma Cose a Elodie, Francesco Gabbani, Francesca Michielin, Fedez e Tony Effe: ecco tutte le reazioni.

Le reazioni dei Big all'annuncio di Carlo Conti

I Coma Cose erano in un bar con diversi amici quando Carlo Conti ha fatto il loro nome durante l'annuncio del Tg1. Si sono baciati davanti agli applausi dei presenti. Francesco Gabbani, invece, ha seguito il telegiornale dall'automobile con la compagna al suo fianco. Non appena ha sentito il suo nome, è esploso di gioia: "Sempre un'emozione, incredibile. Wow, grazie Carlo. Che emozione, si va al Festival" ha commentato. Kekko dei Modà, invece, è stato svegliato dalla mamma: "Kekko, vai a Sanremo", dice la signora. "Vado a San Siro, non a Sanremo. Carlo Conti l'ha detto?", le parole del cantante facendo riferimento al concerto del prossimo anno a San Siro programmato dopo lo stop. Per Sarah Toscano sarà la sua prima volta al Festival: a tavola con la famiglia ha esultato con baci e abbracci.

Anche Fedez ha condiviso il momento in cui ha Carlo Conti ha fatto il suo nome: sul divano con il cane, ha lanciato in aria i coriandoli, poi ha aggiunto una story con una foto della videochiamata con Emis Killa. "Almeno c'è uno con cui posso parlare", ha scritto, e il riferimento è a Tony Effe, anche lui tra i Big, con il quale ha litigato pochi mesi fa.

I The Kolors, al momento dell'annuncio, hanno esultato in piazza con i fan. Anche Marcella Bella ha esultato dal divano di casa: "Una grande gioia, dopo tanti anni torno a Sanremo. La dedico ai miei fan", le parole. Tony Effe ha condiviso il video dell'annuncio di Conti mostrando la tv e il suo pranzo. Poi ha ripreso il panorama dal balcone che sembrerebbe essere quello di Sanremo, ma non è stato chiarito.

La reazione di Elodie che in tv aveva smentito la sua partecipazione

Elodie è virale con il suo post-reazione alla partecipazione a Sanremo 2025. La celebre cantante nell'ultimo mese ha preso parte a diversi programmi televisivi per parlare del suo ultimo lavoro per Mufasa: Il Re Leone. Durante le sue ospitate, ha sempre smentito un'eventuale partecipazione a Sanremo. Ha così condiviso i video dei suoi "No", poi il video di quando è comparsa in una televendita.

Francesca Michielin era a casa con i nonni quando Carlo Conti ha fatto il suo nome tra i Big. La cantante si è alzata per consolare la nonna, in lacrime per l'emozione. Chi sembrerebbe non aver trattenuto le lacrime è Serena Brancale: la cantante era al ristorante quando tutti hanno iniziato a urlare il suo nome. Rocco Hunt, infine, ha condiviso il momento in cui, a tavola con i familiari, ha saputo la gioiosa notizia. Il suo papà non è riuscito a trattenersi dal piangere.