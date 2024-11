Elodie come una diva per il lancio del Calendario Pirelli 2025: sfila in nero col fianco nudo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Elodie sta vivendo un momento d'oro della sua carriera e non solo perché continua a scalare le classifiche con delle hit tutte da ballare, ultima tra tutte quella che ha firmato con Tiziano Ferro, ha anche debuttato ufficialmente come modella. È stata scelta come una delle muse del Calendario Pirelli 2025, sulle cui pagine, fotografata da Ethan James Green, è diventata il simbolo della sensualità e della bellezza contemporanea con un nudo integrale. Ieri sera non poteva mancare, dunque, all'evento di presentazione di The Cal che si è tenuto a Londra e per l'occasione è riuscita ancora una volta a dare il meglio di lei in fatto di stile.

Elodie a Londra con Andrea Iannone

Ieri sera a Londra è andato in scena il Launch Gala For 2025 Pirelli Calendar By Ethan James Green, l'evento di gala organizzato per il lancio del nuovo The Cal che ha riunito molte delle muse scelte per quest'anno, da Padma Lakshmi a Simone Ashley, fino ad arrivare ad Alex Consani. Hanno sfilato tutto sul red carpet allestito al Natural History Museum, approfittandone per sfidarsi a colpi di stile con i loro look più glamour ed eleganti. Ad attirare le attenzioni dei media italiani non poteva che essere Elodie che, accompagnata dal fidanzato Andrea Iannone, ha ancora una volta dimostrato di essere una vera e propria diva internazionale.

Elodie con l'abito cut-out

Il look dark di Elodie per il lancio di The Cal 2025

Per la serata di gala del lancio del Calendario Pirelli 2025 Elodie ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero ma non ha rinunciato alla sensualità che da sempre la contraddistingue. Ha indossato un lungo abito dark con la gonna a sirena, il bustier accollato e con le maniche asimmetriche e un maxi cut-out laterale che ha lasciato il fianco nudo. Non è mancato il tocco prezioso: una parure di gioielli floreali della collezione Paloma Picasso di Tiffany&Co. Tacchi a spillo, capelli liscissimi e make-up luminoso: la cantante non ha rivali in fatto di bellezza e stile.

Elodie con gioielli Tiffany&Co.