video suggerito

Il ritorno di Elodie: collana da oltre mille euro per il lancio di Feeling, il duetto con Tiziano Ferro Elodie è tornata e con Tiziano Ferro ha lanciato Feeling, un inedito duetto: ecco quanto costa la collana che ha indossato negli scatti per il lancio del singolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo un'estate trascorsa in cima alle classifiche con Black Nirvana, Elodie è tornata a cantare e lo ha fatto con Tiziano Ferro. Già qualche settimana fa aveva dato una piccola anticipazione della collaborazione alle porte, sui social aveva infatti documentato il suo viaggio a Los Angeles per incontrare il cantante, lasciando intendere che non si trattava solo di una vacanza di piacere. Qualche giorno fa, poi, ha annunciato l'uscita di Feeling, l'esclusivo duetto che è fuori a partire dalla mezzanotte di oggi, 8 novembre 2024. In quanti hanno notato la collana col pendente a forma di pietra che Elodie ha indossato nella foto promo? Ecco chi l'ha firmata e quanto costa.

Lo stile minimal di Elodie per Feeling

L'avevamo lasciata in total red al Festival del Cinema di Roma, a cui ha partecipato in qualità di ambasciatrice di Save The Children, ora ritroviamo Elodie di nuovo alle prese con la sua più grande passione: la musica. A partire da mezzanotte è fuori con il nuovo singolo nato il collaborazione con Tiziano Ferro, Feeling, nella cui foto promo si è lasciata immortalare in primo piano di fronte al cantante. Ha detto addio agli abiti da diva, alle scollature audaci e agli accessori principeschi, questa volta ha puntato sullo stile minimal con una semplice canotta dark che ha lasciato in vista il tatuaggio a forma di croce sulla spalla. Per i capelli, invece, ha scelto un effetto bagnato, seguendo così il trend più gettonato del momento.

Elodie con la collana Tiffany&Co.

Chi ha firmato la collana di Elodie per il singolo con Tiziano Ferro

A fare la differenza nel look di Elodie per il lancio di Feeling è la collana. Al collo ha sfoggiato un laccio nero con un pendente d'argento a forma di pietra levigata dalle linee naturali, chi lo ha firmato? Tiffany&Co., brand a cui la cantante si affida da diverso tempo per le sue performance e apparizioni pubbliche.

Leggi anche Elodie in pelliccia e con i wet hair: il look dark per la foto di coppia con Andrea Iannone

Tiffany&Co., collezione Bean design di Elsa Peretti

Per essere precisi si tratta di un pezzo della collezione Bean di Elsa Peretti: "bean" significa "fagiolo" ed è il simbolo dell'origine della vita, un riferimento alla bellezza intrinseca della natura. Qual è il prezzo del gioiello? Sul sito ufficiale della griffe viene venduto a 1.400 euro ed è disponibile anche col fagiolo in giada verde (naturalmente a un prezzo più elevato).